عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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كذب الإعلامي أحمد شوبير مايقال عن استقالة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من منصبه على خلفية أزمة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري.



وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن عمرو الجنايني لم يتقدم باستقالته من رئاسة الجبلاية وكل ما سيخرج في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.



وأشار إلى أن أزمة مباراة الأهلي والجونة تم حلها وانتهت بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بقرار عدم لعبها غدًا وبالتالي فإن القلعة الحمراء لن تشارك في أي لقاءات بالدوري حتى انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف شوبير أن عمرو الجنايني سيعود من أمريكا للاجتماع بوزير الشباب والرياضة للبحث عن حلول جديدة لكل الأزمات التي تطارد الدوري المصري.


كان الأهلي قد رفض المشاركة في مباراة الجونة غدًا على خلفية تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك متمسكًا باللعب أمام القلعة البيضاء أولًا من أجل سير المسابقة وجدولها بانتظام شديد.


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