الاتحاد الأوروبي يحسم قراره بشأن تمديد البريكست "في الأيام المقبلة"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن قادة الاتحاد الأوروبي "سيقررون في الأيام المقبلة" ما إذا كانوا سيمنحون بريطانيا تمديدًا آخر للموعد النهائي لمغادرة الكتلة، لكنه يقول إن قرارهم يعتمد على التطورات في لندن.

قال تاسك الثلاثاء، إن قرار تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر بعد 31 أكتوبر "سيعتمد إلى حد كبير على ما يقرره البرلمان البريطاني ".

تواجه بريطانيا أسبوعًا آخر من الجمود السياسي بعد أن حرم المشرعون البريطانيون يوم الاثنين من الفرصة أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء تصويت على مشروع قانون الانفصال الذي تمت الموافقة عليه في بروكسل الأسبوع الماضي.

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن أسفه لجميع الجهد المبذول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلًا من سياسة الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "مضيعة للوقت وهدر للطاقة".

من المتوقع أن يتحدى المشرعون البريطانيون من مختلف الأطياف السياسية مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لدفع مشروع الانفصال في الاتحاد الأوروبي عبر مجلس العموم بحلول يوم الخميس، مما يحتمل أن يحبط خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

يواجه مشروع القانون صوتين يوم الثلاثاء، حيث يُطلب من المشرعين أولًا الموافقة عليه من حيث المبدأ، يليه تصويت على جدول الحكومة للمناقشة والتعديلات المحتملة.

بينما يتوقع العديد من المحللين الموافقة على مشروع القانون، قد يرفض المشرعون الجدول الزمني لثلاثة أيام بسبب المخاوف من أنه لا يوفر وقتًا كافيًا للتدقيق.

يقول كين كلارك، وهو عضو في البرلمان منذ فترة طويلة بحزب جونسون المحافظ، "ما لم تكن مستعدًا للتفكير في مزيد من النقاش التوسعي، فلن يكون هناك أدنى احتمال للنظر في الصفقة خلال الوقت المتاح".
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الكلمات المفتاحية

جونسون و الاتحاد الاوروربي البريكست البرلمان البريطاني الاتحاد الاوروبي

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