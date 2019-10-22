مشاهدات قياسية لكليب أبو "حبيبي ياليل" فور طرحه على اليوتيوب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
حبيبي ياليل
حبيبي ياليل
أحمد رمضان متولي
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حقق فيديو كليب المطرب أبو "حبيبى ياليل"، مشاهدات قياسية فور طرحه على اليوتيوب.

 

ويأتي الكليب بعد فترة من التحضير والإعداد، وكان أبو قد انتهى من تصوير الكليب في أكاديمية الفنون بالهرم داخل قاعة سيد درويش، تحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف، بمشاركة الفنانة تارا عماد وأيضا مجموعة من  أطفال المعهد العالى للباليه.

 

وقد استغرق التصوير يومين، وقد حرصت مريم ابو عوف على تقديم فكرة جديدة فى تصوير الكليب اعتمدت فيها على الإبهار والمزج بين العناصر الفنية المشاركة، فى تناغم وانسجام مابين كلمات وألحان الأغنية.

 

أغنية "حبيبى ياليل" هى أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهى من إنتاج شركة جاما ميوزيك.

 

"حبيبى ياليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.

 

ويقول مطلعها:

 

حبيبى ياليل مغلبنى .. وقلبى مطاوعه وسايبنى

وقربه وبعده دوبنى .. ولابنساه


على صعيد أخر، حل الفنان أبو ضيفًا على برنامج "عيشها بإنيرجي"، عبر إذاعة "إنيرجي"، والذي يقدمه الإذاعيين وائل منصور وسارة المنذر.


وقال أبو خلال اللقاء: "قعدت 6 شهور بلف العالم بأغنية "3 دقات"، بعدها والدي تعب 6 شهور تانية، ودة كان سبب اختفائي لفترة، لكن بعد كدة رجعت بأغنيتين "عيش يا قلبي" و"حبيبي يا ليل".


وأضاف: "زمان المنتجين كانوا بيفضلوا الألبومات عشان الناس تشتري الشرايط، لكن في الوقت الحالي الناس بتسمع الأغاني على اليوتيوب والأبلكيشنز، عشان كدة بنزل الأغاني بتاعتي سينجل مش في ألبوم".


وأشار أبو إلى أن عزيز الشافعي من أكتر ملحنين الجيل الحالي اللي بحبهم وقريبين مني، لأنه متنوع وألحانه بتوصل للناس بسهولة، موضحًا أنه يحب أغنية "خطوة" جدًا وأتمنيت لو كانت بتاعتي، لكنها لايقة على مصطفى حجاج أكتر، وتابع: "استعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "شربات".


وأوضح إن اسمه الحقيقي محمد أبو العينين، وأن أول من سماه "أبو" كان صحابه في المدرسة، مضيفًا: أخويا سموه "إبو".


وتابع: "احتمال اتجه للتمثيل الفترة الجاية وخدت ورش تمثيل بالفعل، جالي عروض قبل كدة لكني ماقبلتش لأني حابب أركز حاليا في الغناء أكتر".


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