قبل قمة "سوتشي".. تعرف على الزيارات الرسمية المتبادلة بين مصر وروسيا



وأوضح الانفوجراف، أن في أغسطس 2014 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي روسيا والتقى نظيره فلاديمير بوتين، واتفق الجانبان على إقامة منطقة صناعية روسية كجزء من منطقة قناة السويس، وفي فبراسر 2015 زار الرئيس بوتين مصر لمدة يومين، وشهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.



وشارك الرئيس السيسي في احتفالات الذكرى السبعين لانتصاار روسيا على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو 2015، كما التقى الرئيس السيسي نظيره بوتين في موسكو، وبحث الرئيسان سبل دعم العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في أغسطس 2015.



وفي سبتمبر 2016 التقى الرئيس بوتين على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مجموعة هانجتشو الصينية، كما عقدت قمة "مصرية روسية" على هامش اجتماعات مجموعة "بريكس 2017" في الصين بشهر سبتمبر 2017.



عرض برنامج "صباح الورد" المذااع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، انفوجراف عن الزيارات الرسمية المتبادلة، حيث من المقرر أن تشهد موسكة قمة "سوتشي" بين روسيا والاتحاد الإفريقي، برئاسة الرئيس بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي بفته رئيسا للاتحاد الإفريقي.