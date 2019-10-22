تكريم "بلاك تيما" بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
أحمد رمضان متولي
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قررت إدارة الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة الأستاذه سهير عبد القادر و المقرر إقامتها في الفترة من 27 الي 31 اكتوبر الحالى بمحافظة أسوان تكريم فرقة "بلاك تيما".
"بلاك تيما" هي فرقـة مصريـة تأسسـت فـي عـام 2004 تميـزت بالتنوع في الموسـيقي و اسلوبها الـذي يشـمل مجموعـة واسـعة مـن اساليب و إيقاعـات النوبـة B&R والريغـي ، والهيـب هـوب ، و نجحـت الفرقـة فـي إعـادة إحيـاء ونشـر الأرث الفنـي العظيـم لمـدن أسـوان والنوبة في Theama Black تم ترشـيح Music World حفل توزيع جوائز لعام 2013 لجائزة أفضل Awards فرقة وأفضل فيديو كليـب. كانـت بلاك تيمـا أول مجموعـة موسـيقية تمثل مصر ، وكذلك المنطقة ، في المسـابقة الدولية.
يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة اسوان تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي اسوان عاصمة للشباب الافريقي ، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية علي الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
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