تكريم "بلاك تيما" بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى

قررت إدارة الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة الأستاذه سهير عبد القادر و المقرر إقامتها في الفترة من 27 الي 31 اكتوبر الحالى بمحافظة أسوان تكريم فرقة "بلاك تيما".





"بلاك تيما" هي فرقـة مصريـة تأسسـت فـي عـام 2004 تميـزت بالتنوع في الموسـيقي و اسلوبها الـذي يشـمل مجموعـة واسـعة مـن اساليب و إيقاعـات النوبـة B&R والريغـي ، والهيـب هـوب ، و نجحـت الفرقـة فـي إعـادة إحيـاء ونشـر الأرث الفنـي العظيـم لمـدن أسـوان والنوبة في Theama Black تم ترشـيح Music World حفل توزيع جوائز لعام 2013 لجائزة أفضل Awards فرقة وأفضل فيديو كليـب. كانـت بلاك تيمـا أول مجموعـة موسـيقية تمثل مصر ، وكذلك المنطقة ، في المسـابقة الدولية.







