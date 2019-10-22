الطقس اليوم.. نصائح عاجلة من الأرصاد لهذه الفئات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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الطقس اليوم، وجهت الأرصاد الجوية نصائح وتحذيرات عاجلة لهذه اللفئات في الدولة لتوخي الحذر وخاصة من التغيرت المفاجئة التي تحدث في حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن هنا ننشر نصائح الأرصاد الجوية مع تفاصيل حالة الطقس اليوم والمحافظات التي تتعرض لسقوط أمطار اليوم.

نصائح الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم

نصحت الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء وخاصة على الطرق السريعة لتجنب الحوادث وللتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق في الامطار، مع مراعاة وجود شبورة كثيفة في الصباح الباكر تؤدي إلى انعدام الرؤية.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لانخفاض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام ويرجع هذا لتغيراات في الكتل الهوائية، التي تشهدها حالة الطقس اليوم.

المحافظات التي تشهد أمطار غزيرة اليوم 

قالت الأرصاد الجوية إن محافظات السلوم - مرسى مطروح - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد - دمنهور- والمنصورة يشهدوا أمطارا غزيرة تصل لحد السيول.

وعن حالة الطقس اليوم في محافظات طنطا - الشرقية - السويس - الإسماعلية - القاهرة - الغربية - المنوفية، فتكون الامطر هناك رعدية وعزيرة.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس اليوم وغدا، حيث تجتاح الشبورة الكثيفة محافظات مصر وتنعدم رؤية السائقين، وتنخفض الحرارة من 3 لـ4 درجات ويكون الطقس شديد البرودة ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح على خريج السويس، ويشهد البحر المتوسط حالة اضطراب ولا يُسمح بأعمال الصيد والملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

الصغرى العظمى

القاهرة 22 29

شبين الكوم 21 29

طنطا 21 28

دمنهور 20 27

الإسكندرية 21 27

بلطيم 21 27

مطروح 22 26

السلوم 21 26

سيوة 21 28

بورسعيد 22 26

دمياط 22 26

الزقازيق 21 29

الإسماعيلية 20 29

السويس 20 29

العريش 20 26 

رفح 20 26

رأس سدر 22 31 

نخل 13 27 

نويبع 24 30 

طابا 22 27 

كاترين 14 25

الطور 22 30 

شرم الشيخ 25 33 

الغردقة 23 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 21 29

بنى سويف 21 29

المنيا 19 30

أسيوط 20 30

سوهاج 20 32

قنا 21 34

الأقصر 21 35 

أسوان 23 36 

أبوسمبل 24 36 

الوادى الجديد 23 34

شلاتين 26 34

أبورماد 26 33 

حلايب 28 32

رأس حدربة 28 32 ​

الطقس اليوم.. نصائح عاجلة من الأرصاد لهذه الفئات
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