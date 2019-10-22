اليمن: تقدم كبير للجيش في جبهات محافظة صعدة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
Advertisements
Advertisements

حرر الجيش اليمني، مناطق بيت حشران ومعتق والعتم والعريشة ومناطق أخرى في محافظة صعدة بعد عملية استدراج للمليشيات .

 

وأعلن الجيش أمس إحراز تقدم في جبهتي رازح والظاهر غرب محافظة صعدة، بالتزامن معارك أخرى تشهدها جبهات محافظة تعز ضد الميليشيات الحوثية.

 

وذكر مصادر رسمية أن قوات الجيش أحرزت تقدماً جديداً، بإسناد من مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية في جبهتي رازح، والظاهر، جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية (شمال غرب).

 

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد أكد قائد محور رازح اللواء حمود الخرم، أن قوات الجيش الوطني تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم، الشعاب، اللبني)، وصولاً إلى جبل الثائر، وأسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال اللواء غانم الجماعي، قائد اللواء السادس، إن وحدة الهندسة العسكرية نزعت عشرات الألغام الفردية والعبوات الموجهة أثناء وبعد العمليات العسكرية.

 

وفي جبهة الظاهر، أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية التحالف، محاولة التفاف وتسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الملاحيظ بصعدة.

 

وأوضح قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء عبد الكريم السدعي، أن «قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة البروكية، على مشارف مركز مديرية الظاهر.

 

وذكر السدعي في تصريحات رسمية أن ميليشيات الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل تويلق، في ميمنة الجبهة شمالاً وجبل القمامة في الميسرة جنوباً، وقاموا بتعطيل جميع أجهزة الاتصالات والتشويش عليها، وأسفرت المعارك عن تكبيد الميليشيات الكثير من الخسائر الفادحة بالعتاد والأرواح

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صعدة اليمن الحوثيين الجيش اليمني

أخبار تهمك

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 11 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يرد على إقالته من تدريب ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غرب تعز

الجيش اليمني يعلن اقترابه من مقر قيادة زعيم "الحوثيين" بمحافظة صعدة

الجيش اليمني يتمركز بالقرب من منزل زعيم الحوثيين بصعدة

الجيش اليمني يتوسع في حصاره معقل زعيم الحوثيين بصعدة

اليمن.. تقدم للجيش في صعدة ومساعي غريفثس مستمرة

التحالف العربي يستهدف ميليشيات الحوثي في سنحان

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 ص

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status