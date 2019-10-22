حسين زين يلتقي نقيب المهن السينمائية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج عبدالحكيم التونسي.

ونقاش اللقاء سُبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين الوطنية للإعلام ونقابة المهن السينمائية، وأهمية عودة الإتتاج الدرامي والسنيمائي، الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة، ويؤكد ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

كما بحث اللقاء، كافة الأمور المتعلقة بأعضاء النقابة؛ حيت تم الاتفاق على جدولة ديون النقابة لدى الوطنية للإعلام،والخاصة بمبالغ الاشتراكات.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المهن السينمائية ماسبيرو حسين زين الوطنية للإعلام الفجر

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