حسين زين يلتقي نقيب المهن السينمائية

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج عبدالحكيم التونسي.



ونقاش اللقاء سُبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين الوطنية للإعلام ونقابة المهن السينمائية، وأهمية عودة الإتتاج الدرامي والسنيمائي، الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة، ويؤكد ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.



كما بحث اللقاء، كافة الأمور المتعلقة بأعضاء النقابة؛ حيت تم الاتفاق على جدولة ديون النقابة لدى الوطنية للإعلام،والخاصة بمبالغ الاشتراكات.