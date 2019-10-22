'العمري' يرأس وفد مصر بملتقى التعاون العربي الصيني في الإذاعة والتلفزيون

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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ترأس وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محمد العمري، الوفد المصري المشارك في الملتقى الرابع للتعاون الصيني العربي في مجال الإذاعة والتليفزيون، والذي عُقد على مدي يومين بمقاطعة تشهجيانج.

وأكد "العمري" خلال كلمة مصر التي ألقاها في افتتاح الملتقى، على أهمية المشاركة لكامل قناعتنا بأهمية التبادل والمشاركة بين الصين والعالم العربي في كافة مجالات صناعة الإعلام، بما يخدم تطوير الصناعة، وكذلك تعميق التفاهم بين الحضارات لأجل دعم البناء المشترك بين الصين والدول العربية للحزام، والطريق التي تعني الشراكة الاستراتيجية لأجل تنمية مشتركة ومستقبل أفضل للشعب العربي والشعب الصيني.

وأوضح أن للإعلام الدور الهام في تعزيز هذه المشاركة بتدعيم المعرفة وزيادة الوعي وتعميق الصداقة، وذلك اعتمادًا على حوار الحضارات الضاربة في أعماق التاريخ، والتي إذا استلهمنا منها تفتحت لنا آفاق المستقبل.

وأشار رئيس الوفد المصري، إلى بعض النقاط من واقع التجربة العملية للتعاون في مجالات صناعة الإعلام على مدى الأعوام الماضية، والتي تطمح مصر في المزيد منها.

أولاً: تظل الدراما هي المحتوى الأكثر جذبًا للمشاهدة ولذا علينا الاهتمام بزيادة التبادل في هذا المحتوى، خاصة أنه لاقى ترحيبًا ومشاهدة عالية عند عرضه على شاشات التلفزيون الرسمي في مصر.

واقترح "العمري" زيادة تبادل محتوى الراديو، وذلك نظرًا للتوسع الكبير في استخدام ترددات الـ FM في العالم العربي، ولنا في ذلك تجربة بإذاعة برنامج طريق الحرير عبر إذاعة مصر الرسمية وقد لاقى نجاحًا كبيرًا، خاصة إنه اعتمد تقديم الصين الحديثة للمستمع العربي وكذلك تقديم وشرح روح مبادرة الحزام والطريق للتنمية المشتركة.

واقترح زيادة تبادل المحتوى الوثائقي، وخاصة الداعم لمبادرة الحزام والطريق، معتمدًا على محاور حوار الحضارات وتبادل المعرفة وأهمية وقيمة دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للشعب العربي والصيني، من أجل تحقيق المستقبل الأفضل للشعبين.

وطالب "العمري" بدعم التعاون في مراكز الدوبلاج والترجمة وتعزيزها بالتكنولوجيا المتقدمة، وذلك من أجل زيادة تبادل المحتوى الإعلامي العربي الصيني.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتعاون في مجالات الإعلام الإلكتروني المختلفة، ودعم وتنمية المنصات الإلكترونية اللازمة لتبادل المحتوى، حتى تتحقق نسب المشاهده والاستماع المرجوه عبر كافة الوسائل، واقترح بحث الأمر مع جامعة الدول العربية؛ حيث أن هناك إهتمام كبير من خلال إدارة الإعلام بها بإنشاء منصة إلكترونية للمحتوى العربي.


وفي النهاية، قدم "العمري" تهنئة مصر لشعب الصين وحكومته والرئيس شي جين بينغ، بمناسبة ذكرى 70 سنة على إنشاء جمهورية الصين الحديثة، متمنيًا أعوامًا قادمة أكثر ازدهارًا، ومزيد.ا من التقدم والرقي لهذا الشعب الصديق.
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محمد العمري جمهورية الصين الحديثة الفجر التعاون المصري الصيني الأعلى للإعلام

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