دوري أبطال أوروبا.. الريال ويوفنتوس وأتلتيكو للهروب من الخطر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
ريال مدريد ويوفنتوس
ريال مدريد ويوفنتوس
وكالات
Advertisements
Advertisements

تقام اليوم لقاءات مثيرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ولكنها تخلو من مباريات العيار الثقيل، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، أن تفرض سطوتها، وتقترب من حسم تأهلها إلى دور 16.

 

لا شك أن البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقباً، ريال مدريد، سيكون في مأزق، عندما يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر خارج أرضه أمام غلطة سراي التركي، حيث أن "الملكي" يبحث عن تحقيق فوزه الأول في البطولة، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان 0-3، وتعادل مع كلوب بروج 2-2، أما المجموعة نفسها، الأولى، ستكون الفرصة سانحة أمام الفريق الفرنسي لحسم تأهله إلى الدور الثاني في حل فوزه على بروج والوصول إلى النقطة التاسعة.

 

أما المجموعة الثانية يسعى بايرن ميونيخ لتأكيد انطلاقته القوية بعدما فاز في أول مباراتين على سرفينيا 3-0، ثم بنتيجة ساحقة على توتنهام في عقر داره 7-2، حيث يستضيف "البافاري"، فريق أوليمبياكوس اليوناني الذي في رصيده نقطة واحدة من التعادل مع توتنهام والخسارة أمام سرفينيا، بينما يسعى "السبيرز" لاستعادة توازنه عندما يتوجه لمواجه الفريق الصربي في بلجراد.

 

في المقابل لن يختلف الوضع في المجموعة الثالثة التي يتصدرها مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط، حيث يسعى "السيتزين" إلى حسم تأهله بالفوز على أتالانتا، حتى يحقق العلامة الكاملة، بينما ستكون مهمة الفريق الإيطالي صعبة، خاصة أن يتذيل المجموعة من دون رصيد من النقاط، أما المواجهة الثانية ستكون بمثابة فض الشراكة على الوصافة بين دينامو زغرب وشاختار اللذين في رصيدهما 3 نقاط لكل منهما.

 

أما المجموعة الرابعة يسعى المتصدران برصيد 4 نقاط، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد إلى تجنب الخطر القادم من لوكوموتيف موسكو برصيد 3 نقاط، في الإطاحة بأحدهما، حيث يلعب اليوفي مع الفريق الروسي، ويأمل "البيانكونيري" أن يرفع رصيده إلى 7 نقاط، وتجنب حدوث أي مفاجآت، أما أتلتيكو مدريد سيستضيف باير ليفركوزن الذي يتذيل المجموعة من دون رصيد من النقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 20 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 6 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 21 ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عمالقة دوري أبطال أوروبا يتأهبون لمواجهات حاسمة في دور المجموعات

التأهل لدور الـ 16.. تكسير عظام بين الكبار بعد نهاية الجولة 5 في الأبطال

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة كبري في الريال وبيريز يستهدف نجم البايرن وتحديد أول ضحية بعد السقوط أمام كلوب بروج

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 ص

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status