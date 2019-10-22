تنصيب "ناروهيتو" إمبراطورا لليابان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
ناروهيتو
ناروهيتو
وكالات
Advertisements
Advertisements

تقيم اليابان، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو، في القصر الإمبراطوري في طوكيو، بحضور ألفي مدعو، من بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

 

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية: "إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".

 

وناروهيتو (59 عاما) هو حفيد الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية في عهده، فيما يعد أول إمبراطور ياباني يولد بعد أن وضعت الحرب أوزارها.

 

وبالنظر إلى ناروهيتو وزوجته ماساكو، وهي دبلوماسية سابقة عمرها 55 عاما، تشمل خبرة طويلة في الدراسة والعيش في الخارج، فإن الآمال كبيرة في أنهما قد يكونان أكثر انفتاحا على العالم وأقرب إلى حياة كثير من اليابانيين.

 

وأصبح ناروهيتو بعد اعتلاءه "عرش الأقحوان" رسميا في الأول من مايو، الإمبراطور الـ126 لليابان، غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش في أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام.

 

وقام الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بالتنازل عن العرش في مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت ثلاثة عقود، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب الياباني، وقال إنه عمل من أجل السلام.

 

وشهدت المرحلة الأولى لمراسم نقل الامبراطورية، وضع أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى جانب حقائب تحتوي على اثنين من "الرموز الثلاثة المقدسة" لليابان - سيف وجوهرة - على مكاتب أمام الإمبراطور الجديد كبرهان على انتقال صحيح للامبراطورية.

 

وحضر المراسم مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة الملكية البالغين وممثلين من الأفرع الثلاثة للحكومة، من بينهم رئيس الوزراء شينزو آبي وأعضاء حكومته.

 

يذكر أن آخر انتقال للعرش في اليابان كان عام 1989 أثناء تشييع الإمبراطور هيروهيتو، والد أكيهيتو.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناروهيتو اليابان إمبراطورا لليابان

أخبار تهمك

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 7 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان

اليابان تشهد مراسم تنازل الإمبراطور عن عرشه

ناروهيتو يصبح رسمياً إمبراطور اليابان الجديد

آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور)

إمبراطور اليابان يقدم خطط الاحتفالات الرئيسية بعد أسبوع من الخلافة

مسؤولون يكشفون عن مرض مزمن أصاب إمبراطورة اليابان السابقة

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 ص

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status