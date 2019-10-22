تفاصيل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني اليوم

أشرقت الشمس صباح اليوم في تمام الساعة 5.55 دقيقة، وأول ما أشرقت عليه هم ٢٢ قرد وقد تناقص عددهم عبر الزمن إلى ١٦ فقط موجودين بواجهة يمثلون ساعات اليوم في عصر الرعامسة.



ثم هبط شعاع الشمس ليضئ اسم الملك رمسيس الثاني وسر ماعت رع فوق مدخل المعبد ثم تسللت من المدخل وسارت الاشعة لمسافة ٤٨ متر حتي وصلت إلى قدس الأقداس.



وتركزت أشعة علي جذع جسد رمسيس الثاني وآمون رع، واستمرت على ذلك ٢٠ دقيقة، ثم تحركت الشمس بعدها اتجاه اليمين إلى تمثال الإله رع حور آختي وتحديدًا على النصف الأيسر منه.



ثم اختفت في خط رفيع علي الساق اليسرى للتمثال، وتحركت تاركة قدس الأقداس إلى الصالة الثانية والأولى ثم اختفت نهائيًا بعد سبع دقائق.



ومن ناحيته قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن الملك رمسيس الثاني ثالث حكام الأسرة التاسعة عشرة، فى الفترة من1279 ق.م إلى 1213 ق.م، يعد من أعظم ملوك مصر القديمة وامتدت فترة حكمه لحوالى 67 عاما، ودفن بعد وفاته في وادي الملوك بالأقصر في المقبرة "KV7"، إلا أن مومياؤه نقلت إلى خبيئة المواميات في الدير البحري، حيث اكتشفت عام 1881م بواسطة جاستون ماسبرو ثم نقلت إلى المتحف المصرى بالقاهرة بعد 5 سنوات.



ورمسيس الثاني ترك لنا الكثير من الآثار منها التحفة الرائعة في أبو سمبل، فالمعبد الكبير المنحوت في الصخر بنى حوالى عام 1244 ق.م، واستغرق حوالى 21 عام في بنائه أي 1265ق. م.



ويشمل مدخل المعبد 4 تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني جالسًا، ويزيد ارتفاع كل تمثال عن 20 مترا، والمعبد الصغير المنحوت أيضا في الصخر لزوجته نفرتاري وكان مكرسا لعبادة الإله حتحور آلهة الحب والتي تصور برأس بقرة، وتوجد فى واجهة المعبد 6 تماثيل ضخمة واقفة 4 منها لرمسيس الثانى و2 للملكة نفرتارى، ويصل ارتفاع التمثال إلى حوالى 10 أمتار تقريبا.



وأضاف "عامر" أن ظاهرة تعامد الشمس داخل قدس الأقداس في المعبد الكبير تعد من أبرز الظواهر الفلكية النادرة في العالم، وتحدث مرتين كل عام 22 أكتوبر و 22 فبراير من كل عام.



تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الآلهة أمون، ورع حور، وبتاح التي قدسها، وعبدها المصري القديم، وتخترق أشعة الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التي ترتفع بطول 60 مترا داخل قدس الأقداس.



وأوضح عامر أن الملك رمسيس الثانى أقام الكثير من المسلات والمعابد منها مسلته بمعبد الكرنك ومسلة أخرى موجودة في باريس فى ميدان الكونكورد، كما قام بإتمام معبد أبيدوس ثم بنى معبد صغير خاص به بجوار معبد والده ولكنه تهدم ولم يتبق منه إلا أطلال، وأقام فى طيبة معبد الرامسيوم و أطلق عليه هذا الاسم نسبة إليه وقد سمى باسم المعبد الجنائزي.



ويقول احمد سليم المرشد السياحي نقلاً عن د. أحمد عوض وهو صاحب بحث ضخم في مسائل الفلك المرتبطة بالمباني المصرية القديمة: "ظاهرة تعامد الشمس تتكرر مع كل المباني المصرية القديمة، وليست فقط بمعبد الكرنك أو أبو سمبل، فهناك تعامد علي هرم خوفو في 21 مارس القادم، وكذلك الشمس تتعامد علي معبد حتشبسوت مرتين بالعام، إذاً فالحدث الفلكي لا يقتصر علي معبد الكرنك أو أبو سمبل وفقط وإنما هو ظاهرة عامة لكل المباني المصرية القديمة".