زيدان: أريد ريال مدريد للأبد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أنه يتمنى الاستمرار في تدريب النادي الملكي للأبد.

 

 

وأوضح زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وجالاتا سراي أن الأوقات العصيبة تروق له دائمًا قائلًا: "عايشت الأمر طيلة 18 عاما كلاعب و25 إجمالا. تروق لي الأوقات العصيبة فهناك أوقات تتطلب التعامل بشخصية وسنحاول فعل ذلك دائمًا".

 

 

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد يقلل من قيمته رغم غضبه مما يقال حول رحيله عن ريال مدريد بعد الخسارة من مايوركا في الدوري المصري.

 

 

وقال زيدان عما يثار عن الإقالة حال عدم الفوز على جالاتا سراي بملعبه: "لا أعلم، لا يمكنك أن توجه لي سؤالا كهذا، شخصيا أود الاستمرار هنا للأبد فنحن نعي الموقف لكن يجب أن تتوجهوا بالسؤال لشخص آخر.. نضع أعيننا على النقاط الثلاث أما بقية الأشياء مثل الضغط وتغيير المدرب فلا تخصنا" وذلك في الإشارة إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.


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