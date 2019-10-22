هاشتاج "#ال_ثاني_في_إسراييل" يفضح العلاقات الخفية بين إسرائيل وتنظيم الحمدين

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:29 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
Advertisements
Advertisements

أطلق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج "#ال_ثاني_في_إسراييل"، فضح زيارة قام بها جاسم بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، تميم بن حمد، إلى عاصمة الإحتلال الإسرائيلي، تل أبيب .

 

وأعاد الهاشتاج الذي حمل وسم " ال ثاني في اسراييل" للواجهة العلاقات الخفية بين الإحتلال الإسرائيلي وتنظيم الحمدين في قطر، واستعرض دور قناة الجزيرة في التغطية على هذه العلاقات من خلال نشر مزاعم وأكاذيب حول وجود تطبيع بين السعودية وإسرائيل .

 

يقول مغرد يحمل أسم "الجــنرال" : قناة الجزيرة والأخونج والمرتزقة يتهمون السعودية بالتطبيع التي ليس بينها وبين إسرائيل أي علاقة من أي نوع أبداً ويغضون الطرف عن قطر التي بينها وبين إسرائيل زيارات وسياحة وتبادل تجاري واستضافة لاعبين وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر .. مالكم كيف تحكمون .

 

فيما نشر hesham shehab صورة تجمع أمير قطر السابق، حمد بن جاسم، مع شمعون بيريز الرئيس الإسرائيلي وعلق عليها قائلا، "سيدي وتاج راسي شيمون بيريز,,فخامتك هنا في #قطر وطنك بين شعبك وابنائك، انت صاحب الدار ونحن ضيوف عندك,,لك ان تفعل ماشئت ونحن هنا مجرد خدم لك ننفذ أوامرك دون ادنى تأخير" .

 

ورد على لسان بيريز قائلا "شكرا لك ياحمد,,خادمي المطيع..وعليك ارسال 5 شكاير رز للمساعدة في بناء المستوطنات .

 

فيما قال فهد الخالدي،، عن آل ثاني : طبيعتهم التطبيع وتشبثوا فيه استضافوا واضافوا الاسرائيلين وتبادلوا زياراتهم حتى اصبحت قطر تعترف بوجود اسرائيل اقتصاديا وسياسيا .

 

أما فهد الناصر فقال معلقاً على الهاشتاج "منذ سنوات والإعلام الاسرائيلية ترفع داخل قطر في محاولات قطرية لبناء علاقة قوية تعزز من تمرير اجندتها التخريبية خاصة في المناطق العربية بموافقات اسرائيلية تعزز من كلمتها في العالم ودفعت تمويل مالي لاسرائيل لتعزز قوتها علئ الفلسطينيين واستحلال أراضيهم" .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاشتاج قطر تنظيم الحمدين العلاقات الخفية بين إسرائيل اسرائيل

أخبار تهمك

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 20 ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل الكاملة.. ننشر أولى خطوات التطبيع القطري الإسرائيلي في عام 1996

المعارضة القطرية تكشف أسرار وصول "حمد بن خليفة" للحكم

هاشتاج يتصدر تويتر ويفضح لصوص تنظيم الحمدين

رجل أمن قطري يكشف سادية تنظيم الحمدين

الدوحة وطهران تتاجران بالقضية الفلسطينية

هاشتاج خليجي يُطالب باستئصال قطر من مجلس التعاون

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 ص

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status