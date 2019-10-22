خبير دولي: يمكن حل أزمة سد النهضة بهذه الطريقة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:09 ص
عبد المعطي أبو زيد
عبد المعطي أبو زيد
نعيم يوسف
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قال عبد المعطي أبو زيد، خبير الشئون الدولية، إن قضية سد النهضة مسألة مهمة بالفعل وهي تعتبر مسألة حياة أو موت كما أكد الرئيس السيسي في عدة مرات، ويمكن أن يتم حلها إذا التزمت جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وأضاف "أبو زيد"، في لقاء مع قناة القاهرة والناس الفضائية، أن نهر النيل هو نهر عابر للحدود، وهو يمر في 11 دولة وبالتالي فهو ليس أثيوبي ولا مصري ولا كيني ولا أوغندي، وإنما نهر دولي يجب أن تنظمه اتفاقيات دولية تحقق مصاالح جميع الأطراف، وهو المعنى الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مرات.

وتابع خبير الشئون الدولية، أن روسيا دولة كبيرة ويمكن أن تلعب دورا كبيرًا في هذه القضية لأنها دولة لها دور في القارة الأفرييقية وهي دولة عضو في الأمم المتحدة.
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة روسيا توك شو أخبار

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