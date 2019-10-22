"بيت الأشباح" على المسرح العائم بالمنيل.. الخميس

نجاح العرض





حقق عرض "بيت الأشباح" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وحضره عدد من نجوم الفن ومنهم النجم محمود حميدة، الفنان مصطفى خاطر والذي قام بعد حضوره العرض بنشر مجموعة من الصور مُعبرًا عن سعادته به وطالب الجمهور بحضوره.



أبطال العرض



عرض بيت الأشباح يقوم بتمثيله مجموعة من خريجي الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك" التي تقوم بها فرقة مسرح الشباب، وهو أول عرض إحترافي لهم بضور جماهيري كبير.



فريق عمل المسرحية