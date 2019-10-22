"بيت الأشباح" على المسرح العائم بالمنيل.. الخميس
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
ريهام كمال
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يواصل العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح على المسرح العائم الصغير بالمنيل، الخميس في تمام السابعة مساءً.
نجاح العرض
حقق عرض "بيت الأشباح" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وحضره عدد من نجوم الفن ومنهم النجم محمود حميدة، الفنان مصطفى خاطر والذي قام بعد حضوره العرض بنشر مجموعة من الصور مُعبرًا عن سعادته به وطالب الجمهور بحضوره.
أبطال العرض
أبطال العرض
عرض بيت الأشباح يقوم بتمثيله مجموعة من خريجي الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك" التي تقوم بها فرقة مسرح الشباب، وهو أول عرض إحترافي لهم بضور جماهيري كبير.
فريق عمل المسرحية
"بيت الأشباح " ديكور هبة الكومي، ملابس ومكياج أميره صابر، إضاءة ابو بكر الشريف، موسيقي رفيق يوسف، اداء حركي هاني فاروق، مخرجين منفذين محمد خليفه، مدحت موسى، عبد الخالق جمال، تأليف وإخراج محمود جمال حديني.
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