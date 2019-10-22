سياسية كردية تصف تحرك الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية

وصفت أحد قادة القوات الكردية السورية التي هاجمتها تركيا أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من شمال سوريا "يشبه الإبادة الجماعية".



كما أخبرت إلهام أحمد المراسلين أن رسالتها إلى ترامب هي "أوقفوا هذه المذابح".



وكانت الهام في واشنطن لحضور اجتماعات الاثنين. وكان من بين هؤلاء الذين رأتهم أعضاء في مجلس الشيوخ قاموا برعاية إجراء من الحزبين يعاقب تركيا حتى توقف غزوها لشمال سوريا.



اثنان من هؤلاء الرعاة هم ليندسي جراهام من جمهوريين ساوث كارولينا والديموقراطية ماريلاند كريس فان هولين.



يقولون إن على الولايات المتحدة الاحتفاظ بعدد متواضع من القوات الأمريكية في سوريا وتوفير الحماية الجوية للأكراد.



وقال جراهام إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحرس حقول النفط السورية، ودعا إلى قوة دولية لحراسة منطقة منزوعة السلاح بين القوات التركية والكردية.



يقول الرئيس دونالد ترامب إنه لا يزال يريد سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، لكن إسرائيل والأردن طلبا منه الاحتفاظ ببعض القوات هناك.



في الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيعود حوالي 1000 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، تاركين حوالي 200 جندي في قاعدة في جنوب شرق البلاد. ثم قال المسؤولون إن معظم القوات ستتحول إلى العراق.



صرح مارك إسبير، وزير الدفاع الامريكي، الاثنين بأنه يدرس إمكانية ترك وحدة إضافية في شرق سوريا للعمل مع المقاتلين الأكراد السوريين لمقاتلة الدولة الإسلامية.



كما أخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض يوم الاثنين أن الولايات المتحدة "ستعمل على شيء" مع الأكراد في شرق سوريا لضمان حصولهم على دخل من النفط السوري. اقترح إرسال شركة نفط أمريكية هناك للمساعدة.



كما أوضح وزير الدفاع مارك إسبر إنه يناقش خيارًا من شأنه إبقاء قوة عسكرية أمريكية متبقية صغيرة في شمال شرق سوريا لتأمين حقول النفط ومواصلة القتال ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.



وأضاف إسبر يوم الإثنين إنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذا الخيار ولم يقدمه بعد إلى الرئيس دونالد ترامب. أصر ترامب على إعادة الأمريكيين إلى ديارهم من "حروب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط، لكن إسبر يقول إن جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا ستذهب إلى غرب العراق.



قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزِم وصُوِّر سحب الدعم الأمريكي للقوات الكردية كجزء من هدفه الأكبر المتمثل في إعادة القوات إلى الوطن من الشرق الأوسط.



أكد إسبر أن اقتراح ترك عدد صغير من القوات في شرق سوريا كان يهدف إلى إعطاء الرئيس "مساحة مناورة" ولم يكن نهائيًا.

