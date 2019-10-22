سياسية كردية تصف تحرك الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
Advertisements
وصفت أحد قادة القوات الكردية السورية التي هاجمتها تركيا أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من شمال سوريا "يشبه الإبادة الجماعية".

كما أخبرت إلهام أحمد المراسلين أن رسالتها إلى ترامب هي "أوقفوا هذه المذابح".

وكانت الهام في واشنطن لحضور اجتماعات الاثنين. وكان من بين هؤلاء الذين رأتهم أعضاء في مجلس الشيوخ قاموا برعاية إجراء من الحزبين يعاقب تركيا حتى توقف غزوها لشمال سوريا.

اثنان من هؤلاء الرعاة هم ليندسي جراهام من جمهوريين ساوث كارولينا والديموقراطية ماريلاند كريس فان هولين.

يقولون إن على الولايات المتحدة الاحتفاظ بعدد متواضع من القوات الأمريكية في سوريا وتوفير الحماية الجوية للأكراد.

وقال جراهام إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحرس حقول النفط السورية، ودعا إلى قوة دولية لحراسة منطقة منزوعة السلاح بين القوات التركية والكردية.

يقول الرئيس دونالد ترامب إنه لا يزال يريد سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، لكن إسرائيل والأردن طلبا منه الاحتفاظ ببعض القوات هناك.

في الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيعود حوالي 1000 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، تاركين حوالي 200 جندي في قاعدة في جنوب شرق البلاد. ثم قال المسؤولون إن معظم القوات ستتحول إلى العراق.

صرح مارك إسبير، وزير الدفاع الامريكي، الاثنين بأنه يدرس إمكانية ترك وحدة إضافية في شرق سوريا للعمل مع المقاتلين الأكراد السوريين لمقاتلة الدولة الإسلامية.

كما أخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض يوم الاثنين أن الولايات المتحدة "ستعمل على شيء" مع الأكراد في شرق سوريا لضمان حصولهم على دخل من النفط السوري. اقترح إرسال شركة نفط أمريكية هناك للمساعدة.

كما أوضح وزير الدفاع مارك إسبر إنه يناقش خيارًا من شأنه إبقاء قوة عسكرية أمريكية متبقية صغيرة في شمال شرق سوريا لتأمين حقول النفط ومواصلة القتال ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.

وأضاف إسبر يوم الإثنين إنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذا الخيار ولم يقدمه بعد إلى الرئيس دونالد ترامب. أصر ترامب على إعادة الأمريكيين إلى ديارهم من "حروب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط، لكن إسبر يقول إن جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا ستذهب إلى غرب العراق.

قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزِم وصُوِّر سحب الدعم الأمريكي للقوات الكردية كجزء من هدفه الأكبر المتمثل في إعادة القوات إلى الوطن من الشرق الأوسط.

أكد إسبر أن اقتراح ترك عدد صغير من القوات في شرق سوريا كان يهدف إلى إعطاء الرئيس "مساحة مناورة" ولم يكن نهائيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع مارك إسبر لشرق الاوسط لتأمين حقول النفط ترامب و الاكراد

أخبار تهمك

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 6 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 10 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 19 ساعة

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بنس يتوجه إلى الشرق الأوسط.. وتركيا تكثف هجومها على سوريا

"ترامب" يؤيد إبقاء 200 من القوات الخاصة الأمريكية في شرق سوريا

"تصريح من ترامب بشأن سوريا" الأبرز.. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

البنتاجون: واشنطن تدرس إبقاء بعض القوات الأمريكية في سوريا

وزير الدفاع الأمريكي يناقش إبقاء قوة عسكرية صغيرة في شمال سوريا

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا لن تنسحب من أفغانستان مثلما حدث في العراق

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 ص

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status