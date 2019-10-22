خبير: أردوغان تحول إلى مجرم حرب



وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامحج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن "أردوغان" يهدد أوروبا بترك اللاجئين للسفر إلى أوروبا، بينما يتحدث مع الأمريكان عن شراء مئات الطائرات الأمريكية وأنه شريكا في حلف الناتو، ويستطيع أن يلعب في أكثر من ملف.



وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كل ما يقوله أردوغان مازال تحت الاختبار، وهو تحول إلى مجرم حرب يقتل الأطفال والمدنيين، ولن يكون أمامه الكثير من الفرص في حالة تعرض الاقتصاد التركي لعقوبات اقتصادية أخرى كما هدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا سيؤدي إلى وجود ضغوط كبيرة عليه من الداخل من قبل رجال الأعمال.

قال الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد التركي يعاني من أزمة كبيرة منذ عام 2016، ولكن الرئيس رجب طيب أردوغان يرغب في ابتزاز جميع الأطراف بما فيهم الأوروبيين.