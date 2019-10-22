خبير شؤون دولية: مصر قطعت شوطا كبيرا في عملية الإصلاح الاقتصادي



وأضاف "أبو زيد"، في لقاء مع قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال زيارته للكويت في شهر سبتمبر الماضي، أن أمن الخليج من أمن مصر، وأعاد تأكيد هذا الحديث خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي.



وشدد خبير الشئون الدولية، على أنه من الناحية الاقتصادية فإن مصر قطعت شوطا كبيرا في عملية الإصلاح الاقتصادي، وعدت المراحل الخطرة في الإصلاح وأصبحت مهيئة لاستقبال أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، وبالتالي فإن رئيس الوزراء الكويتي يصطحب معه وفد ضخم جدا من المستثمرين الكويتيين واجتمعوا مع وزيرة الاستثمار، التي عرضت عليهم الفرص الاستثمارية في مصر.

قال عبدالمعطي أبو زيد، خبير الشؤون الدولية، إن توقيت زيارة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إلى مصر مهم جدًا على كل الأصعدة، وبالتأكيد أن مسألة أمن الخليج كان لها نصيب من المباحثات من الجانب المصري خلال هذه الزيارة.