خبير: مربين الدواجن والحيوانات يستغيثون بالرئيس السيسي بسبب الخسائر الفادحة



وأضاف "يوسف"، في لقاء مع برنامج "أنا الوطن"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يمر بأزمة لم تحدث منذ 20 عامًا، ومربيين الدواجن والمواشي حاليا يستغيثون بالرئيس عبد الفتاح السيسي لأنهم يخسرون خسائر فادحة.



وتابع الخبير في مجال الأدوية البيطرية، أن أسعار خامات الأعلاف مرتفعة، ومواصفاتها غير منضبطة، والمربين يبيعون بأسعار متدنية، ويجب على الدولة أن تتدخل بأي شكل لإنقاذ سوق الدواجن.



وشدد على ضرورة التكاتف بين رجال الأعمال والمربيين والدولة من أجل تحقيق الاستقرار للسوق الذي يعاني من الاضطرابات، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن يباع في المزارع بـ16 و17 جنيها، رغم أن تكلفته تصل إلى 17 جنيها، موضحا أن من يخسرون لن يستمروا في العمل وسوف تتضرر الكثير من العمالة.

قال الدكتور هاني يوسف، الخبير في مجال الأدوية البيطرية، إن هناك أربعة قطاعات تعتبر هي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وهي العقارات، والسيارات، والثروة الحيوانية والداجنة، والأغذية والمشروبات.