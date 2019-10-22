ملايين المشاهدات يحصدها كليب "سلام" لسعد لمجرد في أقل من 24 ساعة (فيديو)

أغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع " TIzaf Mouhcin" .



أحداث الأغنية

أحداث أغنية "سلام" مستوحاة من التراث الأمازيغي المغربي، جرى تصويرها في إحدى المناطق الصحراوية هناك .



كلمات الأغنية السلام عليكم.. ردوا السلام.. هلا مرحبا أزول أو فلاون.. السلام عليكم ردوا السلام" .



يذكر أن آخر أعمال سعد المجرد مع الفنان محمد رمضان ، في أول تعاون فني بينهما، من خلال كليب "إنساي" والذي جرى تصويره في فرنسا، وحقق نجاحًا كبيرًا ، منذ طرحه قبل ثلاثة أشهر.





سعد لمجرد يحتفل بـ "إنساي"