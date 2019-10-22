عبدالحليم قنديل: اتفاق الهدنة بين تركيا وأمريكا هش وغامض

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:50 ص
عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل
نعيم يوسف
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قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن الأوضاع في شمال سوريا سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الهدنة التي اتفقت عليها تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل الأطراف لم تحقق ما ترغب به من هذه الهدنة.

وشدد "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة Extra News الفضائية، على أن الجيش التركي يخوض هذه العملية مع تابعيه من السوريين الذين دربتهم تركيا وأنفقت عليهم قطر، موضحا أن الذين يموتون في المعارك هم من السوريين وليس من الأتراك.

وأضاف الكاتب الصحفي أن الاتفاق الذي تم هش وغامض جدًا، وفي ظاهره أنه يحقق أهداف العملية العسكرية التركية، وتعامل معه أردوغان على أنه حقق أهدافه ويرغب من قوات سوريا الديمقراطية أن تسلم أسلحتها الثقيلة إلى الأمريكيين الذين لم يعودوا موجودين أصلا.
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