محمد المهدي: يجب دراسة حالة قاتل شهيد الشهامة وجدة الطفلة جنة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مسألة التنمر ظهرت بعد عدة حوادث إطلاق نار قام بها طلبة أمريكيين في مدارسهم، موضحا أنهم يقومون بدراسة الجناة وليس المطالبة بإعدامهم فقط، مشددًا على ضرورة دراسة حالة المتهم قبل توقيع العقاب عليه.

وأضاف "المهدي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه على سبيل المثال جدة الطفلة "جنة"، الجميع طالب بإعداامها، ولكن يجب أن يتم دراسة سبب تصرفها بهذا الشكل، ولابد أيضا من دراسة حالة "محمد راجح" الذي قتل الطالب محمود البنا –المعروف بـ"شهيد الشهامة"- جيدًا، مشددًا على أن الأمر يشبه "الصندوق الأسود" للطائرات"، ولأنه يتم دراسة هذه الصناديق فإن حوادث الطائرات هي الأقل بالنسبة لوسائل النقل، وبالتالي يجب دراسة حالات الجناة لكي يتم تلافي وقوع هذه الجرائم فيما بعد.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه بعد دراسة حالات الجناة في الولايات المتحدة، أصدرت بعض الولايات قوانين لمنع "التنمر"، معربا عن أمله في سن قانون في مصر مثل هذا القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود البنا محمد راجح جدة الطفلة جنة التنمر

أخبار تهمك

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 14 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 10 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ طب نفسي يكشف أسباب تكرار حوادث قتل الآباء لأبنائهم

أستاذ طب نفسي يوجه رسالة هامة للشباب

عكاشة: المرض النفسي يشبه السكر والضغط والسرطان.. ولا يجب التوقف عن أخذ العلاج

محمد المهدي: الألعاب الإلكترونية تزيد العنف 5 أضعاف.. وتفقد الشخص إنسانيته

أستاذ طب نفسي: حملة "جنة" هدفها التوعية ومنع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال

في ثالث رسائلها.. حملة "جنة" تكشف أهمية توفير الأمان في حياة الأطفال

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 ص

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status