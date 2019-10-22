محمد المهدي: يجب دراسة حالة قاتل شهيد الشهامة وجدة الطفلة جنة



وأضاف "المهدي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه على سبيل المثال جدة الطفلة "جنة"، الجميع طالب بإعداامها، ولكن يجب أن يتم دراسة سبب تصرفها بهذا الشكل، ولابد أيضا من دراسة حالة "محمد راجح" الذي قتل الطالب محمود البنا –المعروف بـ"شهيد الشهامة"- جيدًا، مشددًا على أن الأمر يشبه "الصندوق الأسود" للطائرات"، ولأنه يتم دراسة هذه الصناديق فإن حوادث الطائرات هي الأقل بالنسبة لوسائل النقل، وبالتالي يجب دراسة حالات الجناة لكي يتم تلافي وقوع هذه الجرائم فيما بعد.



وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه بعد دراسة حالات الجناة في الولايات المتحدة، أصدرت بعض الولايات قوانين لمنع "التنمر"، معربا عن أمله في سن قانون في مصر مثل هذا القانون.

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مسألة التنمر ظهرت بعد عدة حوادث إطلاق نار قام بها طلبة أمريكيين في مدارسهم، موضحا أنهم يقومون بدراسة الجناة وليس المطالبة بإعدامهم فقط، مشددًا على ضرورة دراسة حالة المتهم قبل توقيع العقاب عليه.