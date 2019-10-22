تعرف على موعد مباراة وادي دجلة ومصر المقاصة.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:18 ص
فريق وادي دجلة
فريق وادي دجلة
السيد علي
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تقام مباراة وادى دجلة ومصر المقاصة على ستاد بتروسبورت اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مواجهة مصر للمقاصة ووداي دجلة

وتقام المواجهة في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر . 

ويدخل الفريقين المواجهة، وهدفهم الفوز لتحسين وضعهم في جدول ترتيب الدوري والإقتراب أكثر من مناطق المنافسة. 

وكان دجلة قد تعادل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما حقق الفريق الفيومى فوزاً على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .

ويتواجد وادى دجلة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف.

بينما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهما .
 
القنوات الناقلة لمباراة مصر للمقاصة ووداي دجلة 
 
من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

قائمة مصر للمقاصة لمباراة وادي دجلة 

وشهدت قائمة المقاصة استبعاد كل من ميدو جابر وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد رمضان، وأحمد محسن.

بينما ضمت القائمة كلًا من:

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودب وعاصم سعيد وأحمد ياسين وشريف حازم ومحمد دسوقى وحسني فتحى وعصام صبحي ومحمد إبراهيم وخالد أوتشو وصلاح عاشور وهاني سعيد وفوافي وشيملس بيكلي وصلاح أمين ومحمد مسعد وأودو موسيس وعمرو مرعي، وشريف عويس.

قائمة وادي دجلة لمواجة مصر للمقاصة 

ضمت قائمة دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدي، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، إبراهيم عايش، رافيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا.
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وادي دجلة مصر للماقصة اليوم

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