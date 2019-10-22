موعد مواجهة إنبي وأسوان.. والقنوات الناقلة

يحل نادي إنبي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره أسوان، على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة بعنوان الهروب من قاع الترتيب.





موعد مواجهة أسوان وإنبي في الدوري





وتنطلق القناة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة





ويدخل الفريقان المواجهة اليوم، وسط تخبطات كثيرة بعدما خسر إنبى من الانتاج الحربى بهدف دون رد،

فيما سقط أسوان أمام الأهلى بخماسية مقابل هدف فى آخر ظهور له بالمسابقة عقب تأجيل مباراة مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة، ولعب المقاولون أمام الزمالك ليفوز الأخير عليه بثنائية لهدف.





ويقبع أسوان في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز في أي مواجهة، وتعادل في واحدة.





وسجل أسوان في المسابقة ثلاثة اهداف، فيما تلقت شباكه ثمانية أهداف، أبرزها خماسية الأهلي.





بينما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف أيضاً.





تصريحات مدرب أسوان



