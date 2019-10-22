موعد مواجهة إنبي وأسوان.. والقنوات الناقلة
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:52 ص
السيد علي
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يحل نادي إنبي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره أسوان، على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة بعنوان الهروب من قاع الترتيب.
موعد مواجهة أسوان وإنبي في الدوري
وتنطلق القناة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة
ويدخل الفريقان المواجهة اليوم، وسط تخبطات كثيرة بعدماخسر إنبى من الانتاج الحربى بهدف دون رد،
فيما سقط أسوان أمام الأهلى بخماسية مقابل هدف فى آخر ظهور له بالمسابقة عقب تأجيل مباراة مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة، ولعب المقاولون أمام الزمالك ليفوز الأخير عليه بثنائية لهدف.
ويقبع أسوان في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز في أي مواجهة، وتعادل في واحدة.
وسجل أسوان في المسابقة ثلاثة اهداف، فيما تلقت شباكه ثمانية أهداف، أبرزها خماسية الأهلي.
بينما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف أيضاً.
تصريحات مدرب أسوان
وقال مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن مواجهة إنبي صعبة.
وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية أمس الإثنين :"مباراة الغد ستكون صعبة للغاية، نظرًا لأن انبي قادم من خساراتين أمام سموحة والانتاج الحربي، فضلاً عن تعاقده جهاز فني جديد بقيادة حلمي طولان، هو ما سيزيد من صعوبة اللقاء"، مضيفًا :"سنخوض المباراة ولابديل أمامنا سوى الفوز على انبي، من أجل تصحيح مسار الفريق في جدول الدوري".
وتابع مدرب أسوان :"استعدينا جيدًا لهذا اللقاء، خاصة بعد حصول الفريق على راحة من المباريات لمدة 20 يومًا تم خلالها علاج بعض الأخطاء للاعبين خاصة لاعبي خط الدفاع، كما حاولنا العمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى".
وواصل :"لدي ثقة كبيرة في اللاعبين على تخطي الكبوة التي يمر بها الفريق بداية من لقاء انبي، خاصة أننا لدينا طموحات كبيرة بالابتعاد مبكرًا عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية".
وأنهي تصريحاته:"لم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون في الجولة الرابعة للدوري، ولكن يجب بعد ذلك أن يبلغنا اتحاد الكرة في حال رغبته بتأجيل أي مباراة، قبلها بوقت كاف وليس بـ 48 ساعة، لأننا نأتي من اسوان، وتكاليف السفر تكون عبئا كبيرة علينا"ّ
إنبي يقيل مدربه ويستعين بحلمي طولان
وكان مجلس إدارة نادي إنبي قد قرر تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لعلي ماهر الذي تقدم ياستقالته بعد الخسارة أمام الانتاج الحربي بهدف دون رد، و ومن المقرر أن يبدأ طولان مشواره الفني مع الفريق البترولي بمواجهة أسوان.
وصرح طولان أنه يعاني من قلة الوقت في إطار استعدادته لمباراتي أسوان و الزمالك، مضيفًا أن مباراته أمام أسوان صعبة لأنها على ملعب الأخير وفي درجة حراراة مرتفعة.
القنوات الناقلة لمباراة إنبي وأسوان
وتنقل شاشة أون سبورت أحداث اللقاء، كما تنقل قناة تايم سبورتس المباراة أيضاً.
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