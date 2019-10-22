المنتخب الأوليمبي يعلن عن مقر تدريباته إستعداداً لأمم إفريقيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
السيد علي
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كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن الملعب الذي سيستضيف تدريبات الفراعنة خلال بطولة أمم إفريقيا للشباب المقبلة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض شباب الفراعنة تدريباتهم باستاد القاهرة فى المعسكر المقبل، والذي ينطبق في الـ 29 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقبلة تحت 23 سنة.

فيما وصل في وقت سابق اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الأفريقي - كاف - أن آخر موعد لتسجيل اللاعبين البالغ عددهم 21 سيكون يوم 29 أكتوبر وفي حالة التأخر عن هذا الموعد سيتم تغريم المنتخب 5 آلاف دولار، أما فى حالة التأخر أسبوع بعد الموعد المحدد فسيتم تقليص القائمة لهذا المنتخب إلى 19 لاعباً بدلاً من 21 لاعبًا.

وأوقعت القرعة التي أقيمت في مدينة الإسكندرية مطلع الشهر الجاري،  المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى رفقة منتخابات الكاميرون وغانا ومالي.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من المنتخب النيجيري وزامبيا وكوت ديفوار بجانب جنوب أفريقيا.

ومن المنتظر أن يستضيف إستاد القاهرة الدولي مواجهات المجموعة الأولي، والتي يتواجد بها الفراعنة الصغار. 

بينما تقام مباريات المجموعة الثانية علي استاد السلام بالقاهرة الكبري .  

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي لقاء الافتتاح أمام نظيره مالي يوم 8 نوفمبر.

كما يواجه غانا يوم 11 نوفمبر، ثم يلتقي الكاميرون يوم 14 نوفمبر.

يذكر أن مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.


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الكلمات المفتاحية

مصر المنتخب الاوليمبي الفراعنة

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