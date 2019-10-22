حمو بيكا: هاني شاكر على دماغي.. وأنا مش مطرب وصوتي مش حلو (فيديو)







ولفت "بيكا"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، إلى أنه عندما ذهب إلى النقابة لم يكن يؤدي امتحان، ولكن يطلب تصريح "دي جي".





وأضاف: "أنا مش مطرب وصوتي مش حلو.. بس أنا بأدي مهرجانات وليا جمهور بيسمعني"، ورغبت في الحصول على تصريح "دي جي" لكي أعمل بطريقة قانونية، فطلبوا مني أن امتحن، ورسبت في الامتحان.



وأضاف المطرب الشعبي، أنهم يريدون شعبة للناس الذين يؤدون المهرجانات لكي يعملون بطريقة قانونية تحت جناح النقابة.



وشدد على أنه تراجع عن الإهانات التي قالها في النقابة، مشيرًا إلى أنه يطالب المسئولين والمتابعين أن يعتبرونه "ابنهم"، معربًا عن اعتذاره للفنان هاني شاكر.



جدير بالذكر أن "حمو بيكا"، ظهر في مقطع فيديو من داخل النقابة وأهان الموسيقيين والمسئولين عن النقابة بسبب عدم حصوله على تصريح للعمل.





أعرب المطرب الشعبي "حمو بيكا"، عن تقديره واحترامه لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، موضحًا: "الفنان هاني شاكر على دماغي، وطبعًا ده أمير الغناء العربي".