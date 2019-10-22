رئيس جامعة أسوان يشهد مسابقة العزف الفردي في أسبوع شباب الجامعات الأفريقي (صور)

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فعاليات اليوم الثاني في مسابقة العزف الفردي والتي تم تنظيمها مساء اليوم ضمن المسابقات الفنية في اسبوع شباب الجامعات الافريقية الاول والذي يقام خلال الفترة من 19 الي 25 اكتوبر الحالي



وحرص غلاب على إجراء حوار مع المشاركين في مسابقة العزف الفردي والذين يمثلون ١٣ جامعة وذلك للاطمئنان علي سير المسابقة وكان برفقته كلا من الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن عبد الباسط نائب رئيس اللجنة المنظمة واللجنة العليا الفنية المنظمة.



وأشادت وفود الجامعات الأفريقية والمصرية بحسن تنظيم جامعة أسوان لاسبوع شباب الجامعات الافريقية وحسن الاستقبال لجميع المشاركين.

