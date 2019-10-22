محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:29 ص
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
فتح الله رضوان
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اانطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية والذى يتزامن هذا العام مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 حيث حضر الفعاليات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان يرافقه اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء محمد عماره مدير أمن أسوان، بجانب القيادات الأمنية وقيادات المحافظة وزارات الثقافة والأثار والسياحة.

وبدأت الفعاليات بالحفل الختامى لمهرجان الثقافة والفنون والذى قدمت فيه 8 فرق للفنون الشعبية فقراتها الفنية وتبلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى إحتفالات التعامد، وعقب ذلك شهد محافظ أسوان ومرافقيه عرض الصوت والضوء والذى يحكى فى سرد تاريخى لفترة حكم الملك رمسيس الثانى لمصر ومعركة قادش

وقام اللواء أحمد إبراهيم بإفتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة والذى أقيم فى الفترة من 16 إلى21 أكتوبر بمناسبة إحتفالات التعامد بإشزاف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث ضم المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس، وقد أستمع المحافظ لشرح من الأطفال عن إبدعاتهم

كما شهد عرض فنى للطفل ومسرح العرائس، وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى منطقة السوق بوسط مدينة أبو سمبل لمشاهدة الحفل الفنى لفرق الفنون الشعبية فى ليلة التعامد والذى نظمته محافظة أسوان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وسط حضور جماهيرى كبير من أهالى أبو سمبل وأسوان والسائحين

وأستمتع الحاضرون بالتبلوهات والفقرات الفنية المتنوعة لفرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد.

على هامش فعاليات المهرجان أكد اللواء أحمد إبراهيم بأنه تم الإستعداد الجيد بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والسياحة والطيران، بالإضافة إلى جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة بتوجيهات وَزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإنجاح فعاليات الإحتفال بتعامد الشمس من خلال متابعة كافة التجهيزات والإستعدادات فى زيارة ميدانية لمدينة أبو سمبل السياحية التى تزينت لتظهر فى أبهى صورها لإستقبال السائحين والزائرين والوفود المختلفة المشاركة فى فعاليات الإحتفال بظاهرة التعامد.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد أيضًا بمستشفى أبو سمبل الدولى ومستشفى التكامل مع إيقاف أجازات الأطباء، علاوة على دعم نقاط فرق الإسعاف المتواجدة بطول طريق أسوان أبو سمبل بالكوادر الطبية للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة.
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل
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