محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
فتح الله رضوان
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أكملت مدينة أبو سمبل السياحية الإستعدادات قبل إنطلاق فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بإستقبال الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبو سمبل الدولى مع توزيع الهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية، وعقب ذلك قام المحافظ بجولة تفقدية لشوارع وميادين رافقه خلالها رواد مدن أسوان وأبو سمبل

كما تفقد اللواء أحمد إبراهيم الأعمال الجارية والإجراءات الإحترازية لتأمين بعض المنازل بمنطقة تقسيم ١ من خلال إنشاء الجسور بعد إرتفاع منسوب مياه بحيرة ناصر خلال الفترة الماضية، موجهًا إلى وضع حلول جذرية ومقترحات فنية بواسطة مختصين لمنع أى تسرب للمياه مستقبليًا لحماية الممتلكات العامة والخاصة

وقرر محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية للمرور الميدانى على مستشفى أبو سمبل الدولى بعد الملاحظات التى رصدها المحافظ أثنا ء تفقده لأقسام المستشفى مثل العناية المركزة وبنك الدم والصيدلية، مكلفًا مدير عام الصحة بمراجعة إستعدادات المستشفى لاحتفالات تعامد الشمس بالشكل المطلوب.
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
محافظ أسوان يستقبل المشاركين في احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)
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