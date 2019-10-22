موعد مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 22/9/2019

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:06 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة قوية بين أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، لحساب المجموعه الرابعه، في لقاء سيقوده الحكم أرثر دياس.


موعد مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى في دوري أبطال أوروبا

يقام لقاء أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى علي ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا في تمام السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى

يقام لقاء أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى علي ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا في تمام السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع عبر قناة be IN Sport HD 1 الناقل الحصري للبطولات الأوروبية.


تراجع نتائج أتليتكو مدريد وبايرن ليفركوزن الألمانى

وسيكون لقاء صعب علي الفريقين بسبب النتائج السيئة للثنائي في الدوري الإسبانى والدوري الألماني، فكان أخر لقاء للروخي بلانكوس اتليتكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميونى بالدوري انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام فالنسيا وسجل للروخي بلانكوس دييجو كوستا من ركلة جزاء قبل أن يتعادل فالنسيا في أخر دقائق المباراة ، بينما خسر بايرن ليفركوزن أمام إينتراخت فرانكفورت الألمانى بثلاثية دون رد بالبوندسليجا، وتراجع ترتيبه بالدوري الألماني.


ترتيب المجموعة الرابعه بدوري أبطال أوروبا قبل لقاء أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى

يوفنتوس الإيطالى 4 نقاط

أتليتكو مدريد الإسبانى 4 نقاط

لوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط

بايرن ليفركوزن الألمانى بلا نقاط.


لقاء الفرصة الأخيرة لبايرن ليفركوزن الألمانى وأتليتكو مدريد يريد حسم التأهل

وكان أتليتكو مدريد قد تعادل خلال المباراة الأولي ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالى بهدفين لكل فريق، ثم فاز علي لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد، بينما فريق بايرن ليفركوزن قد خسر اللقائين في المباراة الأولي أمام لوكوموتيف موسكو الروسي خسر بهدفين لهدف وخلال اللقاء الثانى خسر أمام يوفنتوس بثلاثيه دون رد.


ويعتبر لقاء اليوم هو لقاء الفرصة الأخيرة للفريق الألماني الذي يسعي للفوز علي أتليتكو مدريد من أجل الصعود للدور القادم بينما يسعي أتليتكو مدريد لحسم الصعود.


التشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد أمام بايرن ليفركوزن الألمانى

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : تريبيير، خيمينيز، أوجستو، هرموسو

خط الوسط : جواو فيليكس، توماس بارتي، كوكي، نيجويز

خط الهجوم : دييجو كوستا، موراتا


التشكيل المتوقع لفريق بايرن ليفركوزن أمام أتليتكو مدريد

حراسة المرمى : هراديكي

خط الدفاع : دراجوفيتش، بينجر، ويندل

خط الوسط : فييسر، باومجار تلينجر، ديمير باي، فولاند، هافيرتز، اميري

خط الهجوم : ألاريو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا اتليتكو مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 18 ساعة

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 9 ساعات

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات يوفنتوس في دورى أبطال أوروبا

يلا شوت بلس stream مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر YALLA PLUS رابط ماتش يوفنتوس ضد أتلتيكو جودات متعددة

كورة ستار Livestream بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد KORAGOAL لايف كورة بث مشاهدة ماتش يوفنتوس GOAL RONALDO

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف NEW تابع لايف ماتش يوفنتوس Livestream

ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

شوت NOW STAR: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد KORA LIVE| يلا شوت بث مباشر مباراة الريال بدون تقطيع رابط مباشر

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status