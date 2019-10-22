موعد مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 22/9/2019

يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة قوية بين أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دور ي أبطال أوروبا، لحساب المجموعه الرابعه، في لقاء سيقوده الحكم أرثر دياس.





موعد مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى في دوري أبطال أوروبا



يقام لقاء أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى علي ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا في تمام السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى



يقام لقاء أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى علي ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا في تمام السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع عبر قناة be IN Sport HD 1 الناقل الحصري للبطولات الأوروبية.





تراجع نتائج أتليتكو مدريد وبايرن ليفركوزن الألمانى



وسيكون لقاء صعب علي الفريقين بسبب النتائج السيئة للثنائي في الدوري الإسبانى والدوري الألماني، فكان أخر لقاء للروخي بلانكوس اتليتكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميونى بالدوري انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام فالنسيا وسجل للروخي بلانكوس دييجو كوستا من ركلة جزاء قبل أن يتعادل فالنسيا في أخر دقائق المباراة ، بينما خسر بايرن ليفركوزن أمام إينتراخت فرانكفورت الألمانى بثلاثية دون رد بالبوندسليجا، وتراجع ترتيبه بالدوري الألماني.





ترتيب المجموعة الرابعه بدوري أبطال أوروبا قبل لقاء أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى



يوفنتوس الإيطالى 4 نقاط



أتليتكو مدريد الإسبانى 4 نقاط



لوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط



بايرن ليفركوزن الألمانى بلا نقاط.





لقاء الفرصة الأخيرة لبايرن ليفركوزن الألمانى وأتليتكو مدريد يريد حسم التأهل



وكان أتليتكو مدريد قد تعادل خلال المباراة الأولي ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالى بهدفين لكل فريق، ثم فاز علي لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد، بينما فريق بايرن ليفركوزن قد خسر اللقائين في المباراة الأولي أمام لوكوموتيف موسكو الروسي خسر بهدفين لهدف وخلال اللقاء الثانى خسر أمام يوفنتوس بثلاثيه دون رد.





ويعتبر لقاء اليوم هو لقاء الفرصة الأخيرة للفريق الألماني الذي يسعي للفوز علي أتليتكو مدريد من أجل الصعود للدور القادم بينما يسعي أتليتكو مدريد لحسم الصعود.







التشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد أمام بايرن ليفركوزن الألمانى



حراسة المرمى : أوبلاك



خط الدفاع : تريبيير، خيمينيز، أوجستو، هرموسو



خط الوسط : جواو فيليكس، توماس بارتي، كوكي، نيجويز



خط الهجوم : دييجو كوستا، موراتا