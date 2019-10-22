مفاجأة.. "الجوكر" يخسر صدارة إيرادات السينما الأمريكية لصالح هذا الفيلم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:58 ص
بوابة الفجر
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نجح الفيلم الجديد "ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل" في تصدر إيرادات السينما في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، حيث حقق 36 مليون دولار.

الفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج.

"الجوكر" يتراجع للمركز الثاني
تراجع فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" إلى المركز الثاني محققا نحو 29 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

"زومبي لاند 2: دبل تاب"
وجاء الفيلم الجديد (زومبي لاند 2: دبل تاب) في المركز الثالث وحقق 26.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة وودي هارلسون وإيما ستون وجيسي إيزنبرج وأبيجيل برسلين وإخراج روبن فلايشر.

"عائلة أدامز"
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "عائلة أدامز" (أدامز فاميلي) من المركز الثاني إلى الرابع محققا نحو 16 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الخيال العلمي "رجل الجوزاء" (جيميني مان) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.



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