موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 في دوري أبطال أوروبا بث مباشر beIN SPORT

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حسن شحاتة
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره جالطة سراي التركي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك نعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.


موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي
تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي
من المنتظر أن تذاع مباراة ريال مدريد وجالطة سراي، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORT 1، بتعليق المميز عصام الشوالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


هدف كلا الفريقين من مباراة ريال مدريد وجالطة سراي
يسعى جالطة سراي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة مستغلاً عدم استقرار أوضاع الميرنجي في الفترة الأخيرة، بسلسلة نتائج سلبية.

بينما ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره والهروب من قاع المجموعة، لإنقاذ تاريخه من موسم كارثي بالخروج المبكر من دور المجموعات في مجموعة سهلة نسبيًا.


التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد
في حراسة المرمى: كورتوا.
في خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.
في خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي.
في خط الهجوم: جونيور، كريم بنزيما، هازارد.


التشكيل المتوقع لنادي جالطة سراي
في حراسة المرمى: موسليرا.
في خط الدفاع: ماركو، ليونداما، دونك، ناجاتومو.
في خط الوسط: ميشيل سيري، نزونزي، ماريانو، بابل.
في خط الهجوم: أندوني، بلهندة.


نتيجة أخر مباراة جمعت بين الفريقين
تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره جالطة سراي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار كأس سانتياجو بيرنابيو لعام 2015، بهدفي ناتشو، ومارسيلو في الدقائق 17، و81 من عمر المباراة، بينما أحرز ويسلي شنايدر هدف الفريق التركي الوحيد في الدقيقة 52 من زمن المباراة.


ترتيب الفريقين في المجموعة الأولى
ويدخل جالطة سراي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة، متفوقًا على ريال مدريد متذيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف.
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ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

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