محمود فارس لـ"الفجر الفني": فيلم "بكرة" على وشك الانتهاء.. وبيومي فؤاد إنسان ممتع وعظيم





وسرد قصة توضح مدى جمال شخصية بيومي فؤاد، قائلا: "كان عندي مشهدين من أهم المشاهد فى شخصيتي فى الفيلم وكنت قلقان، وجدت بيومي فؤاد داخل غرفتي وبدأ يذاكر معايا ويدعمني ويتكلم معايا، بجد بيومي فؤاد من الشخصيات الرائعة اللي اتعاملت معاها".



شخصيته في فيلم "بكرة"

وأعلن عن شخصيته فى فيلم بكرة، حيث سيلعب شخصية فرج الحوض وهي شخصية ملازمة للشخصية بيومي فؤاد.



فريق عمل الفيلم

فيلم "بكرة" من بطولة بيومي فؤاد، محمود فارس، ميدو عادل، توني ماهر وعدد كبير من الفنانين الشباب"





ويعتبر الفيلم التجربة الإخراجية الاولي لشادي أبو شادي، ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.





آخر أعمال محمود فارس

يذكر أن آخر أعمال محمود فارس فيلم "بين بحرين" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصل على عدة جوائز فى مهرجانات مختلفة، لعب محمود فيه دور الأب المثالي لبنتين.





والفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وهو من بطولة كلا من " فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول، ولبنى ونس " .

كشف الممثل محمود فارس، عن موعد انتهاء تصوير فيلم "بكرة"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منه بعد يومين.وأكد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" مدى سعادته بالعمل مع الفنان بيومي فؤاد، واصفًا إياه بأنه شخص رائع وعظيم والعمل معه شرف.