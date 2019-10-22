موعد مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف موسكو اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر beIN NOW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد جمال
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة الألماني توماس توخيل ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ويدخل سان جيرمان المباراة، باندفاعات قوية نحو تحقيق الثلاث نقاط في ظل عودة الفرنسي كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني، بعد تعافيهم من الإصابة التي أبعدتهما طويلا عن الملاعب.


كان سان جيرمان، فاز مؤخرا علي نيس بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالدوري الفرنسي.


فيما يفقد الفريق خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما تعرض للإصابة مع منتخب بلاده وستبعده عن الملاعب حتى منتصف الشهر المقبل.


موعد مباراة كلوب بروج البلجيكي وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ويستضيف كلوب بروج سان جيرمان، على ملعب يان بريدل في بلجيكا، حيث تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج البلجيكي وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة كلوب بروج البلجيكي وباريس سان جيرمان الفرنسي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD6، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.


ويتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد كلوب بروج بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ثم ريال مدريد برصيد نقطة وحيدة بالمركز الثالث، وبنفس الرصيد يقبع جالطة سراي التركي بالمركز الرابع.
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