أمير عيد: سببان وراء تحمسي لخوض تجربة التمثيل





كشف عضو فريق كاريوكي أمير عيد، النقاب عن تحمسه لخوض لتجربة التمثيل من خلال فيلم "لما بنتولد، مشيرًا في البداية إلى أن كان خائفا منذ فترة من التمثيل، مضيفًا: "ولأني مطرب بالأساس لم يكن يعنيني أن أتحول لممثل".





وتابع خلال تصريحات صحفية: "ولكن بعد أن عرض علي المخرج تامر عزت، قصة الفيلم أعجبتني جدا، خاصة أن الفيلم يعتبر فيلما غنائيا ويحتوي على عدد كبير من الأغاني تعبر عن المشاهد الدرامية بالفيلم، وتعتبر الموسيقى جزءا من البناء الدرامي، وهذا أعجبني جدا، كما كان لدي رغبة في معرفة ما إذا كنت سأصلح للتمثيل أم لا.



