بعد طرحه "سلام" سعد لمجرد يحصد نجاح أحدث أعماله (فيديو)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
Advertisements

حصد كليب " سلام " للفنان المغربي سعد المجرد، أكثر من 3 ملايين مشاهدة وإعجاب من الجماهير، بعد طرحه للمشاهدة والاستماع بمدة لا تتجاوز 12 ساعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " .

ونالت أغنية "سلام " التي طرحها لمجرد إعجاب الكثير، حيث احتلت المركز الثاني على مستوى التريندات في مدة قصيرة.

أغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع " TIzaf Mouhcin" . 

أحداث الأغنية
أحداث أغنية "سلام" مستوحاة من التراث الأمازيغي المغربي، جرى تصويرها في إحدى المناطق الصحراوية هناك .


كلمات  "سلام" :
السلام عليكم.. ردوا السلام.. هلا مرحبا أزول أو فلاون.. السلام عليكم ردوا السلام" .

يذكر أن آخر أعمال سعد المجرد مع الفنان محمد رمضان ، في أول تعاون فني بينهما، من خلال كليب "إنساي" والذي جرى تصويره في فرنسا، وحقق نجاحًا كبيرًا ، منذ طرحه قبل ثلاثة أشهر.

سعد لمجرد يحتفل
ومؤخرًا احتفل لمجرد، بوصول فيديو كليب دويتو "إنساي"، لأكثر من 100 مليون مشاهدة عبر الـ"يوتيوب".

وحرص "لمجرد" على توجيه الشكر إلي جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"إنستجرام".

أغنية "إنساي" من كلمات محمد رمضان وسعد المجرد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما اليون الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن أغنية سلام

أخبار تهمك

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 13 ساعة

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 11 ساعة

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"إنساي".. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد

الأسطورة والمعلم يحققان نجاحا قياسيا بـ "إنساي" (فيديو)

محمد رمضان وسعد لمجرد يستحوذان على المركز الأول بقائمة ترند يوتيوب

شاهد صور حصرية لأول مرة من كليب "إنساي" لـ"الأسطورة" و"المعلم" بعد تخطيه الـ24 مليون مشاهدة

32 مليون في أقل من أسبوع.. أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد المجرد تشعل يوتيوب

"إنساي" لسعد المجرد ومحمد رمضان تتخطى الـ 100 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

12:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status