بعد طرحه "سلام" سعد لمجرد يحصد نجاح أحدث أعماله (فيديو)







أحداث الأغنية

أحداث أغنية "سلام" مستوحاة من التراث الأمازيغي المغربي، جرى تصويرها في إحدى المناطق الصحراوية هناك .





كلمات "سلام" :

السلام عليكم.. ردوا السلام.. هلا مرحبا أزول أو فلاون.. السلام عليكم ردوا السلام" .



يذكر أن آخر أعمال سعد المجرد مع الفنان محمد رمضان ، في أول تعاون فني بينهما، من خلال كليب "إنساي" والذي جرى تصويره في فرنسا، وحقق نجاحًا كبيرًا ، منذ طرحه قبل ثلاثة أشهر.





سعد لمجرد يحتفل

ومؤخرًا احتفل لمجرد، بوصول فيديو كليب دويتو "إنساي"، لأكثر من 100 مليون مشاهدة عبر الـ"يوتيوب".

وحرص "لمجرد" على توجيه الشكر إلي جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"إنستجرام".

أغنية "إنساي" من كلمات محمد رمضان وسعد المجرد. أغنية "إنساي" من كلمات محمد رمضان وسعد المجرد.





حصد كليب " سلام " للفنان المغربي سعد المجرد، أكثر من 3 ملايين مشاهدة وإعجاب من الجماهير، بعد طرحه للمشاهدة والاستماع بمدة لا تتجاوز 12 ساعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " .ونالت أغنية "سلام " التي طرحها لمجرد إعجاب الكثير، حيث احتلت المركز الثاني على مستوى التريندات في مدة قصيرة.أغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع " TIzaf Mouhcin" .