عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:18 ص
الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، آنباء عن وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وعلق في بيان توضيحي المكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية اللبنانية، على الآنباء المتداولة، مؤكدًا أنها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وقال المكتب في البيان الذي نشره حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر موقع "تويتر"، أنه "لا صحة لتلك الشائعات".

وأعلن مكتب الإعلام، أنه لا صحة إطلاقًا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ودعا مكتب الإعلام إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد .

وتابع البيان: "لا صحة إطلاقا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، داعيًا الإعلام إلى توخي الحذر من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، وذلك احتجاجًا على السياسات الاقتصادية. 
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