بيبو الكرة المصرية.. محطات مميزة فى مسيرة محمود الخطيب



الفجر خلال السطور التاليه ترصد محطات مميزة فى مسيرة بيبو الكرة المصرية.

ولد محمود الخطيب في 30 أكتوبر 1954 فى قرية قرقيرة إحدي قرى مركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية يعد الخطيب عاشر أبناء والديه حيث تكونت أسرته من أربعة أولاد وسبع بنات، والده هو السيد إبراهيم الخطيب موظف الأوقاف الذي اضطرته ظروف عمله للانتقال للقاهرة عندما كان الخطيب عمره لايتجاوز 16 عام.



عشق محمود الخطيب الكرة منذ الصغر، وكان حلمه الأكبر أن يحظى بشرف اللعب فى النادى الأكثر شعبية وجماهيرة فى إفريقا والوطن العربى، النادى الأهلى بدء مسيرة كرة القدم مع نادى النصر ولمع هناك وقدم مستوى مميزللغاية جعل الاندية تتلفت علية من اجل التعاقد معه

الانتقال للاهلي.



وفى عام 1971 انتقل محمود الخطيب للنادى الاهلي فى صفقة بلغت 1000 جنيه شارك الخطيب أول مباراة له مع الأهلي خلال موسم 1972- 1973، وبعدها بعام واحد أصبح هداف الفريق برصيد 22 هدفًا، كما لعب أول مباراة دولية له بقميص المنتخب الوطني عام 1974 أمام الكونغو.



وأمضى الخطيب مع الاهلى 16 عاما قبل أن يعتزل عام 1987 بسبب إصابات تعرض لها بسبب تعمد المنافسين استخدام الخشونة المفرطة لإيقاف خطورته والسيطرة على موهبته الفذة، وفاز معه بالدوري المصري 11 مرة قبل أن يعتزل عام 1987م.



سجل محمود الخطيب 550 هدف في الدورى المحلى وقطاعات الناشئين والبطولات الأفريقية.



بطولات الخطيب

حصل محمود الخطيب بيبو الكرة المصرى مع النادي الأهلي على 15 بطولة محلية مع النادي الأهلي منها 10 بطولات للدوري العام و5 بطولات لكأس مصر، و5 بطولات أفريقية منها بطولتان لأبطال الدوري وثلاث بطولات لكأس الكؤوس الأفريقية.



وأسهم محمود الخطيب مع المنتخب المصرى في وصــوله لأوليمبياد لوس أنجلوس عام 1984 وله هدف رائع في مرمى كوستاريكا، وكـــانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب المصرى إلى دور الـ"ثمانية" بعد بطولة طوكيو عـــام 64.



حصل محمود الخطيب على جائزة الكرة الكرة الذهبية لأحسن لاعب كرة قدم في أفريقيا عام 1983 في الاستفتاء السنوى الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في شئون كرة القدم، ليصبح اللاعب المصرى الوحيد الذي حصل على اللقب حتى الآن.



كما حصل على جائز أحسن لاعب فى الوطن العربى عام 1982 كما فاز بلقب أحسن لاعب كرة قدم في مصر خمس مرات، وأفضل لاعب مصري في القرن العشرين حسب تصنيف الاتحاد الدولي.



اعتزال الخطيب لكرة القدم.

أعلن محمود الخطيب اعتزاله كرة القدم عقب مباراة الأهلي والهلال السودانى ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1987، والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وحصل الأهلي على تلك البطولة وقرر بعدها النجم الأسطورى ترك الملعب وهو في قمة عطائه ومجده، وتمت إقامة احتفال أسطورى لتكريم اللاعب عام 1988 حضره أكـــــثر من 120 ألف متفـــرج باستاد القاهرة الذي طالما كان شاهدًا على إبداعه الكروى ولمساته السحرية وشارك به نجــــوم العرب وأفريقيا، وتم بث المباراة لأكثــــر من دولة عربية وأفريقية على الهواء مباشرة

يعد محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلي واحد من أمهر وأشهر لاعبي كرة القدم الذين عرفتهم الملاعب المصرية الذين سجلوا اسمائهم بحروف من ذهب فى سجلات الكرة.