موعد مباراة مانشستر سيتي اتالانتا فريق اليوم 22/10/2019.. مشاهدة مباراة مانشسترسيتي واتالانتا بث مباشر beIN Live

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق اتالانتا الإيطالي اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اتالانتا :-

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وفريق اتالانتا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقله لمباراه مانشستر سيتي ضد اتالانتا :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة مانشستر سيتي مع فريق اتالانتا الايطالي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويحتل السيتي صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراتين متتاليتين بالجولة الأولى والثانية من دور المجموعات في البطولة.

وكان قد فاز فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وعاد السيتي لنغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

ورفع أبناء بيب جوارديولا رصيد السيتي في بطولة الدوري إلى 19 نقطة في وصافة ترتيب البريمرليج وبفارق 5 نقاط كاملة عن فريق ليفربول متصدر جدول الترتيب.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا

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