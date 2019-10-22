اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:58 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد الصو
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تتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، لتأجيل مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.


"وزير الرياضة يعقد اجتماعا مع مجلس الأهلي"

يأتي ذلك بعدما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مطولا مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، امتد لما يقرب لحوالي 7 ساعات، لبحث تطورات الأزمة المثارة على الساحة.


واستمع صبحي، لموقف النادي الأهلي، ورفضه الشديد لخوض مباراة الجونة، قبل مواجهة الزمالك، حفاظا على انتظام جدول المسابقة.


"وزير الرياضة في الجبلاية لشرح موقف الأهلي"

ومن المقرر أن يتواجد الدكتور أشرف صبحي، في مقر الجبلاية بالجزيرة، صباح اليوم الثلاثاء، لعقد جلسة مع اللجنة الخماسية المشكلة برئاسة عمرو الجنايني، للوصول لحل نهائي في تلك الأزمة لما يتجاوب مع مصلحة الكرة المصرية.


"الجبلاية تعلن تأجيل مواجهة القمة أمنيا"

وأعلن مجلس الجبلاية، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقرر لها مساء السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري العام.


وبرر مجلس الجبلاية، موقفه من التأجيل بسبب قرارات أمنية حالت دون إقامتها في الوقت الحالي، وتأجيلها لأجل غير مسمى.


"الأهلي يرفض خوض مباراة الجونة"

وأصدر النادي الأهلي، بيانا صباح الخميس الماضي، أكد خلاله على إحترام القرارات الأمنية، إلا أنه يرفض في نفس الوقت المساس بجدول المسابقة وخوض لقاء الجونة قبل مباراة الزمالك، حفاظا على إنتظام البطولة.


"الجهاز الفني يبلغ اللاعبين بموعد التدريبات"

وأبلغ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، اللاعبين باستمرار التدريبات اليوم الثلاثاء في موعدها دون تغير.


جاء ذلك، ليعلن بذلك الجهاز الفني تحاهله بشأن مباراة الجونة، حيث كان من المقرر أن يغادر الفريق إلى الغردقة اليوم للدخول في معسكر مغلق، قبل المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.


ويخوض الفريق تدريباته بشكل طبيعي طبقا لما أبلغه فايلر للاعبين، نظرا لإصرار مجلس النادي برئاسة الخطيب على قراره بعدم خوض لقاء الجونة حتى الوقت الجاري.


وكانت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، حددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لمباراة الجونة والأهلي، بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.
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تأجيل مباراة الاهلي والجونة الخطيب الاهلي اجتماع الخطيب ووزير الشباب

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