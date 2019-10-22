الحل السحري لأزمة الأهلي واتحاد الكرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:57 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
محمد جمال
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إجتمع أمس وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزل الأخير، للإطمئنان علي حالته الصحيه وأيضاً لبحث حل أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة الأخيرة والتى يرفض فيها لأهلي مواجهة الجونة يوم الأربعاء في الدوري المصري، بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر لها يوم 19 أكتوبر الماضي، وإصدار الأهلي بيان رسمي يرفض فيه لعب مباريات المسابقة المحليه إلا بعد مواجهة الزمالك.

وتتجه النيه داخل اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى لتأجيل مباريات بطولة الدوري المصري، لبعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، من أجل تفادي الصدام مع الأهلي الذي قرر عدم لعب مبارياته ببطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك.

وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبوريدة قد قرر تأجيل مباريات بطولة الدوري، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى أقيمت في يوليو الماضي، ولعب المواجهات الحاسمة للقب عقب نهاية البطولة.

وسيدخل المنتخب الأولمبي يوم 28 أكتوبر الجاري معسكر مغلق إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى وقع المنتخب في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون، ويستعد أيضاً المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر حسام البدري قيادة الفراعنة في معسكر نوفمبر والذي سبخوض فيه لقائين أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

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رئيس الاهلي تأجيل المباريات النادي الاهلي

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