مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 22 / 10 / 2019 بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات توتنهام، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وريال مدريد أمام جالطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة الهلال السعودي ضد السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا، ووادي دجلة ضد مصر المقاصة في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور ان طلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثالثة"

أتلتيكو مدريد الإسباني x باير ليفركوزن الألماني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





شاختار دونيتسك الأوكراني x دينامو زغرب الكرواتي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.





مانشستر سيتي الإنجليزي x أتالانتا الإيطالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





يوفنتوس الإيطالي x لوكوموتيف موسكو الروسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





كلوب بروج البلجيكي x باريس سان جيرمان الفرنسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





أوليمبياكوس اليوناني x بايرن ميونيخ الألماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





توتنهام الإنجليزي x سرفينا زافيزدا الصربي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





جالطة سراي التركي x ريال مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "إياب الدور نصف النهائي"

الهلال السعودي x السد القطري، تقام المباراة في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

أسوان x إنبي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





وادي دجلة x مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.