أوناي إيمري: لم نستحق الخسارة أمام شيفلد يونايتد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:34 ص
أوناي إيمري
أوناي إيمري
السيد علي
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قال مدرب فريق آرسنال الإنجليزي أوناي إيمري أن فريقه، لا يستحق الهزيمة التي تعرضوا لها في مباراة الأمس أمام فريق شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف إيمري في تصريحات صحفية عقب مواجهة الأمس: "كنا نستحق أكثر، أعتقد أن الشوط الأول كانت فرصنا واضحة للغاية، تنازلنا عن فرص كثيرة وسجلوا هدفًا من ركلة ركنية".

وأوضح مدرب الجانرز: "كان الشوط الثاني أكثر عمقًا وكانت لنا سيطرة جيدة، كانت المساحات أمامنا أقل ولكن كان لدينا ثلاث أو أربع فرص، كنا نستحق أكثر ولكنهم فريق دفاعي قوي للغاية".

وواصل يوناي : "كانت لنا ركلة جزاء واضحة، من المفترض أن تقنية الفيديو موجودة من أجل ذلك".

وإختتم يوناي إيمري تصريحاته: "نحن دائمًا ما نستعد لمبارياتنا على أرضنا بنفس طريقة استعدادنا لتلك التي نخوضها خارج ملعبنا، نحن نفكر دائمًا في الفوز".

أرسنال يسقط أمام شيفلد يونايتد

تعرض فريق أرسنال لهزيمة مفاجأة من فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل موسات هدف شيفيلد يونايتد الوحيد في الشوط الأول من اللقاء عن طريق ركنية مميزة، ولم ينجح فريق أرسنال في ترجمة سيطرته طوال المباراة إلى أهداف، حيث ظهر شيفيلد بشكل منظم على المستوى الدفاعي.

ورفع فريق شيفيلد يونايتد رصيده إلى 12 نقطة محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بينما يحل فريق أرسنال في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

وصعد شيفيلد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد احتلاله وصافة جدول ترتيب التشامبيونشيب في الموسم الماضي.

ويقدم الفريق مستويات مميزة هذا الموسم حيث نجح في الخروج بأربعة مباريات دون أن تهتز شباكه خلالها، ويعد من اقوى خطوط الدفاع في البطولة بعد اهتزاز شباكه في 7 مناسبات فقط.

بينما كان يرغب فريق أرسنال في تحقيق الفوز من أجل احتلال المركز الثالث برصيد 18 نقطة خلف فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وفريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة.

ويستضيف فريق أرسنال نظيره فريق كريستال بالاس في الجولة المقبلة على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.
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