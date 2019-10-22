خاص لـ"لفجر الرياضي".. ميلان ينفي وجود مفاوضات مع النني

أكد الكرواتي زفونيمير بوبان المدير الرياضي الحالي للميلان ولاعب الفريق السابق , أنه لا صحة للأخبار التي خرجت من الصحافة الإيطالية وتحديداً شبكتي ميلان نيوز وكالتشيو ميركاتو حول التفاوض مع الدولي المصري محمد النني لاعب بكشتاش التركي .

أكد الكرواتي زفونيمير بوبان المدير الرياضي الحالي للميلان ولاعب الفريق السابق , أنه لا صحة للأخبار التي خرجت من الصحافة الإيطالية وتحديداً شبكتي ميلان نيوز وكالتشيو ميركاتو حول التفاوض مع الدولي المصري محمد النني لاعب بكشتاش التركي .