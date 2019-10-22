خاص لـ"لفجر الرياضي".. ميلان ينفي وجود مفاوضات مع النني

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
محمد_ النني
محمد_ النني
محمد المحمودي
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أكد الكرواتي زفونيمير بوبان المدير الرياضي الحالي للميلان ولاعب الفريق السابق , أنه لا صحة للأخبار التي خرجت من الصحافة الإيطالية وتحديداً شبكتي ميلان نيوز وكالتشيو ميركاتو حول التفاوض مع الدولي المصري محمد النني لاعب بكشتاش التركي .

وزعمت بعض المواقع والصحف الإيطالية أن النادي الإيطالي العريق ربما يكون قريب من التعاقد مع متوسط الميدان المصري في يناير القادم ,

"الفجر" توجهت نحو بوبان لسؤاله عن حقيقة الأمر والرد كان واضحاً:
"كل ما قيل في الصحافة الإيطالية عن هذا الأمر هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة من قريب أو من بعيد , لم أجتمع مع وكيل أعمال النني منذ أيام كما قيل ولا توجد لدينا أي خطط متعلقة بالميركاتو الشتوي في الوقت الحالي".

يذكر أن ميلان قام بإقالة مدربه جيامباولو وقام بتعيين ستيفانو بيولي بدلاً منه منذ أيام قليلة.

نتيجة آخر مباراة للميلان في الدوري الإيطالي

وتعادل فريق اى سي ميلان مع نظيره ليتشي، بهدفين لكل فريق، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي وكان ميلان قد تقدم عن طريق هاكان كالهانغولو في الدقيقة 20 ثم تعادل كوما باباكار في الدقيقة 62 ثم سجل كريستوف بياتيك هدف ميلان الثانى في الدقيقة 81 ولكن قبل نهاية اللقاء سجل ماركو كالديروني في الدقيقة الأخيرة هدف التعادل.

 

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة فيورنتينا وبريشيا

 

يوفنتوس 22 نقطة

 

انتر ميلان 21 نقطة

 

أتلانتا 17 نقطة

 

نابولي 16 نقطة

 

كالياري 14 نقطة

 

أي سي روما 13 نقطة

 

لاتسيو 12 نقطة

 

بارما 12 نقطة

 

فيورنتينا 11 نقطة

 

تورينو 10 نقاط

 

أودينيزي 10 نقاط

 

ميلان 10 نقاط

 

بولونيا 9 نقاط

 

هيلاس فيرونا 9 نقاط

 

ليتشي 7 نقاط

 

ساسولو 6 نقاط

 

بريشيا 6 نقاط

 

سبال 1907 6 نقاط

 

جنوى 5 نقاط

 

سامبدوريا 4 نقاط
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الكلمات المفتاحية

ميلان محمد النني بكشتاش

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