رضوى الشربيني تحتل قلوب اللبنانيين في مظاهراتهم (صورة)





تعليقات متابعي الشربيني





وعلقت أخرى عليها قائلة: "رضوى الشربيني دائمًا في قلوب محبينها، وده أقل واجب يكفيكي بحبك جدًا".



عن حياتها

يذكر أن رضوى الشربيني، انفصلت عن زوجها، وقررت تكريس حياتها للعمل والإهتمام ببناتها فقط، ورفضت خوض التجربة مرة أخرى.



وعملت رضوى الشربيني، في شركة بترول ولم ترضى عن نفسها في ذلك الوقت ثم عادت إلى عملها كمذيعة وقدمت العديد من البرامج ، إلا إنها لم تكن أحد إهتمامات مواقع التواصل الإجتماعي ولم تنال النجاح الكبير الذي حققه برنامجها الحالي " هي وبس " .



"هي وبس"

تقدم برنامج "هي وبس" معلومات وفقرات وأفكارًا سريعة، لكل فتاة، لتفيدها في حياتها اليومية .



تخصص أيضآ فقرات لمساعدة الفتيات التي تتعرضن للظلم ، وتقوم بتشجعيهم وتدعيمهم نفسيآ لمواجهة حياتهم بروح إيجابية لتخطي الأزمات.



تتميز الإعلامية رضوى الشربيني بالجرأة والشجاعة في محتوى برنامجها حيث تتحدث عن الخيانة والطلاق بين الزوجين ، وفي النهاية تنتصر حقوق المرأة دائمآ.









نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة لمواطن لبناني يرفع في المظاهرات اللبنانية لافتة مكتوب عليها: "نعم لرضوى الشربيني".وعلقت الشربيني، على الصورة قائلة: "إحنا موجودين حتى في ثورة لبنان، الله عليكم يا حبايبي".وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "انتي موجودة في قلوبنا فمن الطبيعي انك تكوني موجودة في كل مكان، وفي ثورة لبنان.