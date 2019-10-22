ماني عن تواجده في قائمة فرانس فوتبول: هذا حلمي

علق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، علي تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، البالون دور، لعام 2019 والتي تُمنح من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.





وكانت قد كشفت المجلة العالمية، مساء أمس الإثنين، قائمة اللاعبين الـ30 المُرشحين لهذه الجائزة وتواجد ماني به.





وصرح ماني للموقع الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" العالمية: "ذلك الأمر كان دائمًا حلمًا بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا".





وأوضح مهاجم المنتخب السنغالي: "أن أتواجد ضمن هؤلاء المرشحين فهذا نتيجة عمل طويل، أنا لا أركز على ذلك، الجائزة لا تمثل هاجسًا بالنسبة لي".





وتابع ماني : "أنا في خدمة فريقي بشكل جماعي، إذا تمكنت من تمييز نفسي وسط تلك المجموعة وحصلت على الجائزة الذهبية سيكون أمرًا رائعًا".





وأنهي هداف البريمير ليج تصريحاته: "لقد كان ذلك هو حلمي دائمًا، وإذا تحقق سأكون فخورًا، سأكون أسعد رجلًا".





محمد صلاح علي رأس المرشحين لجائزة فرانس فوتبول





دخل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المُرشحين الـ30، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول».

وفاز محمد صلاح، مع ليفربول في الموسم الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي .

كما تقاسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع ساديو ماني وبيير أوباميانج، برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وضمت قائمة فرانس فوتبول 30 لاعباً كما يلي :

محمد صلاح (ليفربول).

ساديو ماني (ليفربول).

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).

فرانكي دي يونج (برشلونة).

هوجو لوريس (توتنهام).

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام).

مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول).

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام).

بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال).

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

روبرتو فيرمينو (ليفربول).

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

هيونج مين سون (توتنهام).

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

فيرجيل فان دايك (ليفربول).

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

أليسون بيكر (ليفربول).

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

كريم بنزيمة (ريال مدريد).

جيورجينيو فاينالدوم (ليفربول).

ليونيل ميسي (برشلونة).

رياض محرز (مانشستر سيتي).

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

كاليدو كوليبالي (نابولي).

أنطوان جريزمان (برشلونة).

جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد).

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

إيدين هازارد (ريال مدريد).







