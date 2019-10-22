ماني عن تواجده في قائمة فرانس فوتبول: هذا حلمي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:11 ص
ماني
ماني
السيد علي
Advertisements
Advertisements
علق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، علي تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، البالون دور، لعام 2019 والتي تُمنح من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكانت قد كشفت المجلة العالمية، مساء أمس الإثنين، قائمة اللاعبين الـ30 المُرشحين لهذه الجائزة وتواجد ماني به.

وصرح ماني للموقع الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" العالمية: "ذلك الأمر كان دائمًا حلمًا بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا".

وأوضح مهاجم المنتخب السنغالي: "أن أتواجد ضمن هؤلاء المرشحين فهذا نتيجة عمل طويل، أنا لا أركز على ذلك، الجائزة لا تمثل هاجسًا بالنسبة لي".

وتابع ماني : "أنا في خدمة فريقي بشكل جماعي، إذا تمكنت من تمييز نفسي وسط تلك المجموعة وحصلت على الجائزة الذهبية سيكون أمرًا رائعًا".

وأنهي هداف البريمير ليج تصريحاته: "لقد كان ذلك هو حلمي دائمًا، وإذا تحقق سأكون فخورًا، سأكون أسعد رجلًا".

محمد صلاح علي رأس المرشحين لجائزة فرانس فوتبول 

دخل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المُرشحين الـ30، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول».

وفاز محمد صلاح، مع ليفربول في الموسم الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي .

كما تقاسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع ساديو ماني وبيير أوباميانج، برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وضمت قائمة فرانس فوتبول 30 لاعباً كما يلي : 

 محمد صلاح (ليفربول).

 ساديو ماني (ليفربول).

 سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).

 فرانكي دي يونج (برشلونة).

 هوجو لوريس (توتنهام).

 دوسان تاديتش (أياكس أمستردام).

 مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

 ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول).

 دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام).

 بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال).

 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

  روبرتو فيرمينو (ليفربول).

 روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

 هيونج مين سون (توتنهام).

 برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

 فيرجيل فان دايك (ليفربول).

 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

 أليسون بيكر (ليفربول).

 ماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

 كريم بنزيمة (ريال مدريد).

 جيورجينيو فاينالدوم (ليفربول).

 ليونيل ميسي (برشلونة).

 رياض محرز (مانشستر سيتي).

 كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

 كاليدو كوليبالي (نابولي).

 أنطوان جريزمان (برشلونة).

جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد).

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

 ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

 إيدين هازارد (ريال مدريد).



Advertisements

الكلمات المفتاحية

توتنهام بالون دور اليون الكرة الذهبية 2019

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 9 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 5 ساعات

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ حوالي 10 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن ادارة النادي

منذ ساعة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 11 ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| سقوط أمطار على القاهرة والجيزة.. والأرصاد الجوية تحذر هذه المحافظات

منذ أقل من ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فرانس فوتبول: محمد صلاح أمامه فرصة للتواجد بين الكبار

أليسون وأوبلاك وماندزوكيتش في المركز الـ25 بقائمة الكرة الذهبية

مارسيلو وماني وكافاني في المركز الـ22 بقائمة الكرة الذهبية

فيرمينو وراكيتيتش وراموس في المركز الـ19 بقائمة الكرة الذهبية

بنزيمة وبيل في المركز الـ17 بقائمة الكرة الذهبية

للمرة الأولى.. نيمار خارج قائمة أفضل 10 لاعبين منذ 2012

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

01:00 ص

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن ادارة النادي

02:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status