موعد مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف موسكو اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر beIN NOW

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالى علي ملعبه ووسط جماهيره نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة الحكم اليوناني " أناستاسيوس سيديربولوس"، في مباراة يسعي فيها رفقاء المدرب ماوريسيو ساري المدير الفنى للسيدة العجوز في تعزيز المركز الأول والحفاظ عليه لضمان الصعود للدور القادم.





موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا





يستضيف ملعب يوفنتوس نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى تمام الساعه التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى و لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا





ينقل لقاء يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي علي قنوات بي ان سبورت التى تذيع جميع المباريات الكبري والذوريات الأوروبية وبطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.





ويقع لفريقين يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي ضمن المجموعه الرابعه والتى تضم أيضاً كل من أتليتكو مدريد الإسبانى وباير ليفركوزن الألماني، ويحتل اليوفي صدارة المجموعه برصيد 4 نقاط بعد التعادل في اللقاء الأول مع أتليتكو مدريد والفوز علي بايرن ليفركوزن الألمانى في اللقاء الثانى بينما فريق لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وحيد علي بايرن ليفركوزن الألمانى، وتلقي خسارة في الجولة الثانية أمام أتليتكو مدريد.



