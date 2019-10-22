عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

"أمطار غزيرة، رعد وبرق، شبورة كثيفة، سيول، برودة شديدة"، كواليس ومفاجآت جديدة تشهدها محافظات ومدن جمهورية العربية، وذلك من مساء اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبل، وذلك وفقًا لتصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن أبرز المناطق التي تشهد أمطار غزيرة تصل لحد السيول، شمال الدلتا والقاهرة والوجه البحري، والمناطق الغربية وسيوة ومطروح، وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين، وجنوب سيناء وعدد من المناطق المتفرقة في محافظات الصعيد خاصة مناطق الشمال، بحسب ما أفاد به خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعاتهم بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة.

أخبار الطقس في مصر .. أمطار غزيرة تضرب عددا من المناطق تصل لـ السيول

وعن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، أكد عدد من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سيشهد انخفاضًا تدريجيًا ملحوظًا من 3 إلى 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية التي تشهدها مصر كل عام.

صورة تعبر عن حالة الطقس اليوم في مصر

أخبار الطقس .. تعرف على حالة الطقس اليوم في مصر

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.





ويسود اليوم، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وعلى المواطنين أن يحترسوا ويرتدوا الملابس الثقيلة.



