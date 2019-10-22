عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
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"أمطار غزيرة، رعد وبرق، شبورة كثيفة، سيول، برودة شديدة"، كواليس ومفاجآت جديدة تشهدها محافظات ومدن جمهورية العربية، وذلك من مساء اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبل، وذلك وفقًا لتصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.
حالة الطقس اليوم في مصر
أخبار الطقس في مصر .. أمطار غزيرة تضرب عددا من المناطق تصل لـ السيول
ومن أبرز المناطق التي تشهد أمطار غزيرة تصل لحد السيول، شمال الدلتا والقاهرة والوجه البحري، والمناطق الغربية وسيوة ومطروح، وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين، وجنوب سيناء وعدد من المناطق المتفرقة في محافظات الصعيد خاصة مناطق الشمال، بحسب ما أفاد به خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعاتهم بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة.
صورة تعبيرية عن حالة الطقس
حالة الطقس .. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
وعن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، أكد عدد من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سيشهد انخفاضًا تدريجيًا ملحوظًا من 3 إلى 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية التي تشهدها مصر كل عام.
صورة تعبر عن حالة الطقس اليوم في مصر
أخبار الطقس .. تعرف على حالة الطقس اليوم في مصر
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.
ويسود اليوم، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وعلى المواطنين أن يحترسوا ويرتدوا الملابس الثقيلة.
صورة تعبيرية عن سحب بشأن حالة الطقس
الأرصاد الجوية .. شبورة مائية تغطي مناطق من شمال البلاد اليوم
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
صورة تعبيرية عن حالة الطقس في القاهرة
هيئة الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة في بيان عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 22 29
شبين الكوم 21 29
طنطا 21 28
دمنهور 20 27
الإسكندرية 21 27
بلطيم 21 27
مطروح 22 26
السلوم 21 26
سيوة 21 28
بورسعيد 22 26
دمياط 22 26
الزقازيق 21 29
الإسماعيلية 20 29
السويس 20 29
العريش 20 26
رفح 20 26
رأس سدر 22 31
نخل 13 27
نويبع 24 30
طابا 22 27
كاترين 14 25
الطور 22 30
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 33
مرسى علم 24 32
الفيوم 21 29
بنى سويف 21 29
المنيا 19 30
أسيوط 20 30
سوهاج 20 32
قنا 21 34
الأقصر 21 35
أسوان 23 36
أبوسمبل 24 36
الوادى الجديد 23 34
شلاتين 26 34
أبو رماد 26 33
حلايب 28 32
رأس حدربة 28 32
أمطار وبرودة وانخفاض الحرارة - حالة الطقس في مصر
أهم أخبار الطقس في مصر .. نصائح وتحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية للمواطنين
وعن التحذيرات والنصائح التي توجهها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، وجهت أن حالة الطقس المتقلب يتطلب تغيير الملابس من اليوم حتى الجمعة المقبل، وذلك نتيجة الانخفاض التدريجي والملحوظ في درجات الحرارة المتوقعة.
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