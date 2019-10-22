في ذكرى ميلاد فنانة الأدب الـ"66".. مالا تعرفه عن فاطمه التابعي.. وسبب اعتزالها الفن

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
Advertisements

تحتفل اليوم الفنانة فاطمه التابعي بعيد ميلادها السادس والستون، وهى من جيل الثمانينات، هى من مواليد 22 اكتوبر 1953، قضت منهم 27 سنه فى الفن . 

"فنانة الأدب"
بدأت مشوارها الفني فى عام 1969 ، ومنحها الجمهور لقب "فنانة الأدب"، وذلك لشدة التزامها بالمعايير الفنية ورفضها تقديم أي شيء غير أخلاقي، حيث كانت معروفة بشدة التزامها بالوسط الفني.

انضمت فى بداية مشوارها الفني إلى فرقة رضا الاستعراضية وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها ملكة الفجر، بداية ونهاية، ياسين وبهية.

أعمالها الدرامية
إضافة لأعمال درامية ناجحة قدمتها بالتليفزيون، منها مسلسل "الطاحونة، ورد الفلاح، شارع المواردي، على هامش السيرة، نوادر العرب، الرجل والحصا، شقة دون سقف، أيام الضحك والدموع".

أفلام شاركت بها
قدمت للسينما أفلام مثل "محطة الأنس"، مع الفنان سعيد صالح، سمير غانم، لبلبة، و يونس شلبي، وايضا الفيلم الشهير "سعد اليتيم" مع الراحل أحمد زكي ومحمود مرسي.

برعت " التابعى " في دور الفلاحة وأحبها الجمهور في الأعمال التاريخية الدينية الناطقة باللغة العربية الفصحى، واشتهرت بها.

ارتداءها الحجاب واعتزالها الفن
وفي أواخر التسعينات، تزوجت من خارج الوسط الفني من مهندس معماري وارتدت الحجاب.

واعتزلت عام 1996، وذلك لرغبتها في التفرغ لحياتها الزوجية ولأبنائها ،بالرغم من اعتزالها وقله ظهورها على الشاشه الا ان أعمالها مازالت فى أذهان جمهورها .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 9 ساعات

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ حوالي 10 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

منذ أقل من ساعتين

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| سقوط أمطار على القاهرة والجيزة.. والأرصاد الجوية تحذر هذه المحافظات

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن ادارة النادي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صابرين: "ضرتي" علمتني الأدب (فيديو)

فنانة خليجية تخلعُ الحجاب بعد مرور 10 سنوات

بعد غياب طويل.. ظهور الفنانة المعتزلة نورا فكيف تغيرت ملامحها؟

في عيد ميلادها.. السر وراء ارتداء هالة فاخر "الباروكة" (فيديو)

على غرار شيرين وساندي.. هل ستتراجع إليسا عن قرار اعتزالها؟

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

01:00 ص

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن ادارة النادي

02:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status